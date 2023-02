Rusii au trimis un submarin invizibil in Mediterana

Submarinul rusesc Rostov pe Don, din proiectul 636.3 Varsavianka de submarine supranumite "gauri negre" (Black Hole), deoarece sunt aproape nedetectabile, a intrat in partea de est a Mediteranei si se afla nu departe de coasta Siriei.

In arsenalul acestui submarin intra rachete de croaziera de tipul Kalibr PL, similare celor lansate de nave de razboi rusesti din Marea Caspica asupra unor pozitii ale Daesh (acronimul arab al gruparii jihadiste Statul Islamic) in Siria, relateaza marti agentia de presa Interfax, citand o sursa apropiata de dosar.

Nu exista informatii oficiale cu privire la locul exact in care se afla submarinul Rostov pe Don acest moment.

Dupa o serie de teste in cadrul Flotei Nordului vizand armamentul de la bord, acest submarin diesel-electric urma sa fie incorporat in Flota Rusiei din Marea Neagra.

In drum spre baza din Sevastopol (Crimeea), submersibilul Rostov pe Don a efectuat o acostare in Kronstadt, port in Golful Finlandei, aproximativ 30 km vest de Sankt-Petersburg.

In genere, submarinul amiral din aceasta serie este Novorossiisk. Rostov pe Don este al doilea submarin din acest proiect. Ministerul rus al Apararii a comandat in total sase submarine din clasa Varsavianka pentru Flota Rusiei din Marea Neagra, invizibile pe radare si supranumite "gauri negre in ocean" de marina americana, intrucat sunt aproape nedetectabile.