Rusii reactioneaza la mobilizarea de trupe americane in Polonia: Ne ameninta interesele si securitatea

Kremlinul s-a declarat joi ingrijorat de o consolidare militara a prezentei Statelor Unite in Polonia si considera trimiterea a peste 3.000 de militari americani in aceasta tara membra NATO o amenintare la adresa securitatii sale nationale.

Rusia considera aceasta actiune o masura agresiva la frontierele sale, a declarat intr-o conferinta de presa telefonica Dmitri Peskov, purtator de cuvant al Kremlinului.

Aceste trupe fac parte din masurile prin care presedintele american Barack Obama a decis sa dea asigurari aliatilor NATO ingrijorati de o Rusie tot mai agresiva.

Este vorba despre cea mai importanta consolidare de trupe americane in Europa din ultimele decenii.

Aceasta actiune "ne ameninta interesele si securitatea", a declarat Peskov pentru BBC.

"O terta tara isi consolideaza prezenta militara la frontierele noastre din Europa", a spus el. "Nici macar nu este o tara europeana", a adaugat purtatorul de cuvant al Kremlinului, referindu-se la Statele Unite.

Adjunctul ministrului rus de externe Aleksei Mecikov a catalogat aceasta mobilizare de trupe "un factor de destabilizare a securitatii Europei".

Un subsecretar de stat polonez pentru Aparare, Tomasz Szatkowski, a subliniat ca aceasta mobilizare este necesara din cauza "exercitiilor ample" pe care Rusia le efectueaza langa frontiera poloneza si a "actiunilor agresive in vecinatatea noastra - ma refer la Ucraina si la anexarea ilegala a Crimeei".

Forte americane in jurul Kaliningradului - ce se intampla dupa investirea lui Trump?

Peste 80 de tancuri de lupta si sute de vehicule blindate au sosit deja in Germania si sunt transferate in prezent in Europa de Est pe drum si cu trenul.

O parte a fortei americane a intrat joi din Germania in Polonia pe la punctul polonez de trecere a frontierei de la Olszyna.

Forte urmeaza sa fie stationate, de asemenea, prin rotatie, pe perioade de noua luni, in Estonia, Letonia, Lituania, Romania, Bulgaria si Ungaria.

Brigada americana de blindate va efectua exercitii in tarile baltice, tot in cadrul masurilor adoptate de Obama fata de interventia Rusiei in Ucraina cu scopul de a oferi asigurari aliatilor NATO ingrijorati.

In octombrie, Rusia a trimis rachete de tip Iskander, care pot fi echipate cu focoase nucleare, in enclava Kaliningrad, situata intre Polonia si Lituania, iar o luna mai tarziu a trimis lansatoare de rachete antinava de tip Bastion.

Aceste forte american sosesc in Europa de Est cu doar cateva zile inainte de investirea lui Donald Trump, care a semnalat ca vrea sa imbunatateasca relatiile Washingtonului cu Moscova.

Alegerea lui Trump ridica intrebari cu privire la continuitatea acestei pozitii militare americane, transmite din Polonia corespondentul BBC in domeniul Apararii Jonathan Beale.

