Rusul Garry Kasparov, critic dur al Kremlinului: "Putin este inca marele sef si America nu are nimic de castigat de la intalnirea cu el"

Summit-ul dintre cei doi presedinti se desfasoara intr-un moment tensionat dintre SUA si Rusia , dupa ce in luna martie, Joe Biden a raspuns afirmativ, intr-un interviu la ABC News, unei intrebari a jurnalistului daca liderul de la Moscova este "un criminal".Willie Geist, gazda emisiunii "Morning Joe" de la NBC , l-a avut ca invitat pe Garry Kasparov, o legenda a sportului din Rusia. Acesta traieste in prezent in exil, la New York, inca din anul 2013, dupa ce in 2007, un fost general KGB a avertizat ca fostul campion mondial, intre 1993 si 2000, "ar fi fost urmatorul pe lista criticilor lui Putin, care va fi asasinat", conform Business Insider Ziaristul l-a intrebat pe Kasparov, de ce este impotriva intrevederii Biden - Putin. Fostul sahist, care este si presedintele organizatiei Renewed Democracy Initiative, a raspuns ferm: "Deoarece America nu are nimic de castigat din aceasta intalnire. Si singura valoare este pentru Putin, la aceasta reuniune fata in fata cu Joe Biden, liderul lumii libere.Asta dovedeste ca Putin este inca marele sef. Reputatia lui a fost spulberata (dupa declaratiile lui Biden -n.a). Dictatorul trebuie sa arate tarii sale si restului lumii, aura sa de invincibilitate".Criticul rus al regimului de la Kremlin a mentionat in interviu, mai multe actiuni ale lui Putin, care au fost dincolo de regulile democratiei. Aici, el a amintit de agresiunea Rusiei din Georgia , de invadarea estului Ucraineisi de anexarea Crimeei.Kasparov il numeste pe presedintele rus, "dictatorul Putin", spunand ca acestuia nu ii pasa de cuvinte, ci doar de actiuni. "Aceasta intalnire nu-l va ajuta pe Putin sa cunoasca mai mult America. El nu va fi convins, decat daca este atacat, in continuu".Fostul campion mondial, declara in 2018, ca "sunt un optimist si cred ca Putin nu va dura pentru totdeauna". Kasparov s-a nascut la Baku, in fosta Uniune Sovietica pe 13 aprilie 1963, avand cetatenie rusa, insa in 2014, el si-a luat si a doua cetatenie, croata.