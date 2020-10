Sase agenti militari de informatii GRU, inculpati in SUA ca hackeri cu privire la atacuri cibernetice mondiale

BREAKING: Justice Dept. announces indictment against six Russian GRU officers charged with engaging in series of hacking and malware deployment operations to attack other countries' infrastructure, elections and other actions to further Russia's interests. https://t.co/8oIybgmEiv - ABC News (@ABC) October 19, 2020

"IRESPONSABIL"

Acesti agenti "sunt acuzati de faptul ca au comis cea mai distrugatoare si perturbatoare serie de atacuri informatice atribuita vreodata unui singur grup" de hackeri, a anuntat intr-o conferinta de presa, luni, adjunctul secretarului Justitiei Bill Barr insarcinat cu securitatea nationala John Demers.Acesti hackeri - cu varste cuprinse intre 27 si 35 de ani - sunt acuzati ca si-au desfasurat operatiunile din 2015 in 2019 dintr-o cladire apartinand armatei ruse cunoscuta sun numele de "Turnul", la Moscova , "in beneficul strategic al Rusiei", se arata in actul acuzarii, adoptat joi.Potrivit acestui document, prima lor fapta de arme a fost un atac asupra retelei electrice din Ucraina, care a lasat populatia fara incalzire in mijlocul iernii.Apoi, "acuzatii au sustinut o operatiune de piratare si divulgare in zilele de dinaintea alegerilor franceze din 2017", a acuzat John Demers.Din aprilie in mai 2017, ei au comis sapte atacuri, care au vizat peste 100 de persoane, majoritatea membri ai Partidului La Republique En Marche (LREM) al lui Emmanuel Macron , se arata in actul acuzarii.In acest scop, ei au introdus un program de tip malware in materiale atasate, intitulate "Cine poate sta de vorba cu jurnalistii?", adresat unor membri ai echipei de campanie, trimise de la o adresa care semana celei a purtatoarei de cuvant a candidatului, se arata in document.Mii de documente interne ale echipei viitorului presedinte - amestecate cu falsuri - au fost difuzare dupa aceea pe Internet.La acea vreme, justitia franceza a deschis o ancheta cu privire la "atingere la adresa secretului corespondentei".Cei sase rusi - Iuri Sergheievici Andrienko, Serghei Vladimirovici Detistov, Pavel Valerievici Frolov, Anatoli Sergheievici Kovalev, Artem Valerievici Osciscenko, Petr Nikolaievici Piskin, care sunt cautati de catre autoritatile americane - sunt suspectati, de asemenea, de comiterea atacului mondial cu programul informatic de tip malware NotPetya.In iunie 2017, acest "ransomware" a contaminat mii de computere din lume, perturband infrastructuri critice precum pupitrul de control al centralei nucleare accidentate de la Cernobil si porturile Mumbai si Amsterdam.Intre victime se afla numeroase entitati americane - inclusiv reteaua spitalelor din Pennsylvania -, care au pierdut aproape un miliard de dolari, potrivit actului acuzarii.In 2018, ei sunt suspectati ca au luat parte la campanii de phishing impotriva Jocurilor Olimpice (JO) de iarna din Coreea de Sud, la care delegatia rusa - acuzata de dopaj - nu a putut sa participe.Dandu-se drept hackeri nord-coreeni, ei au perturbat ceremonia de deschidere a JO.Computerele apartinand unui numar de doua organisme care anchetau cu privire la otravirea cu noviciok a fostului dublu agent rus Serghei Skripal in Regatul Unit, in 2018, au fost de asemenea victime ale acestor hackeri.Ei nu sunt acuzati in amestecul rus in alegerile americane din 2016, a precizat John Demers, in pofida faptului ca unul dintre ei - Anatoli Kovalev - a fost inculpat de alr tribunal american cu privire la penetrari in computere implicate in organizarea scrutinului."Nicio tara nu-si foloseste armele informatice intr-un mod atat de irespoinsabil ca Rusia , cauzand pagube fara precedent, cu scopul de a obtine mici inaintari tactice si a satisface accese de furie", a denuntat un oficial american de rang inalt.In acelati moment, Guvernul britanic a acuzat serviciile militare ruse de spionaj GRU de faptul ca continua aceste atacuri.Ministrul britanic de Externe Dominic Raab i-a acuzat pe cei sase hackeri GRU de faptul ca au efectuat misiuni de recunoastere pe Internet impotriva unor tinte legate de Jocurile Olimpice (JO) de Tokyo, amanate in 2021 din cauza pandemiei covid-19.