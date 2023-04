Satelit cu soareci si serpi, plasat de rusi pe orbita

Rusia a plasat, vineri, pe orbita Pamantului, un satelit cu patru specii de animale plus microorganisme si plante. Rusii vor face experiente in vederea unor calatorii interplanetare, tinta fiind Marte.

Satelitul, denumit de presa rusa "Arca lui Noe", contine 45 de soareci, opt gerbili mongolezi, 15 soparle, serpi si containere cu diferite microorganisme si plante. Este singurul satelit returnabil din lume dedicat cercetarilor biologice in spatiu, mentioneaza Agentia Federala Spatiala Rusa, Roscosmos.

"Satelitul s-a separat de racheta purtatoare Soiuz si a intrat pe o orbita eliptica la 575 de km de Pamant", a declarat purtatorul de cuvant al Roscomos pentru RIA Novosti.

Viziunea unui celebru astronaut pentru explorarea spatiului: Tinta Marte

In timpul celor 30 de zile de zbor, peste 70 de oameni de stiinta vor realiza experimente cu scopul determinarii cailor de sustinere a unor calatorii interplanetare de lunga durata, inclusiv misiuni pe Marte. "Arca lui Noe" va reveni pe Pamant pe 18 mai. Este primul zbor spatial cu animale si plante dupa o pauza de sase ani.

Rusia si SUA extind colaborarea pentru cucerirea spatiului

In plus, satelitul lansat vineri este purtator si al altor microsateliti rusesti, americani, germani si sud-coreeni care se vor separa treptat in urmatoarele doua zile pentru misiuni individuale.