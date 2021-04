Sute de rusi s-au distrat cum numai ei stiu sa o faca. In bikini, pe partie, pentru a marca inchiderea sezonului de schi VIDEO

In ciuda temperaturii deloc prietenoase, sub zece grade Celsius, tinerii au schiat pe partiile inca acoperite cu zapada, fara sa se sperie de coronavirus sau de ceata.Festivalul, organizat la 1.170 de metri altitudine, pe muntele Rosa Hutor, este deja la a patra editie. Anul trecut evenimentul nu a putut fi organizat din cauza pandemiei.Distractia pe partie cuprinde un carnaval , dar si o proba de schi sau snowboarding in costum de baie, care se incheie cu o saritura intr-o piscina. Participantii spun ca in acest fel isi regasesc energia si scapa de rutina vietii de zi cu zi.