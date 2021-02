Se intensifica violentele in estul separatist al Ucrainei. Trei militari au fost ucisi in explozia unei mine

Vizita pe linia frontului

Mina a explodat in apropierea satului Novolungansk, la aproximativ 50 de kilometri de fieful separatist Donetk, a precizat duminica, intr-un comunicat, armata ucraineana. Doi militari ucraineni au fost ucisi in confruntari cu combatanti separatisti vineri.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski , care a efectuat joi o vizita pe linia frontului, insotit de diplomati occidentali, a denuntat o relansare a violentelor de catre separatisti, sustinuti de Moscova. "Numarul atacurilor rebelilor a crescut in ultima perioada", a denuntat el, apreciind ca aceste "provocari" sunt "organizate" de catre "ucigasi profesionisti" trimisi special pe linia frontului. "Separatistii vor sa faca armistitiul sa esueze, insa noi nu vom permite acest lucru", a avertizat el.Aceasta noua intensificare a violentelor a avut loc in contextul marcarii a sase ani de la acordurile de la Minsk, la 12 februarie 2015, mediate de Franta si Germania, care au condus la o scadere a nivelului ostilitatilor.Razboiul din estul Ucrainei a inceput in 2014, dupa instalarea la putere a prooccidentalilor la Kiev, urmata de anexarea Crimeei de catre Rusia . Kievul si Occidentul acuza faptul ca separatistii sunt sustinuti militar si financiar de Rusia, acuzatii pe care Moscova le dezminte.Acest razboi s-a soldat cu peste 13.000 de morti si 1,5 milioane de deplasati.