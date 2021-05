Secretarul general NATO: Acuzatii grave la adresa Rusiei, in privinta deturnarii avionului din Belarus

Jens Stoltenberg a afirmat ca "stim relatia foarte stransa dintre Rusia si Belarus si, prin urmare, este greu de crezut ca regimul de la Minsk ar putea face asa ceva, fara niciun fel de coordonare cu Rusia", potrivit Sky News El a facut aceste comentarii de la bordul portavionului britanic HMS Queen Elizabeth, in timpul celui mai mare exercitiu al NATO, din acest an.Alianta nord-atlantica cere eliberarea jurnalistului belarus Roman Protasevici si a partenerei acestuia, Sofia Sapiega, care sunt retinuti, dupa ce zborul in care calatoreau a fost deviat de un avion militar al Belarusului.Declaratiile lui Stoltenberg pot duce la crestera tensiunilor la granita Rusiei, pe masura ce mii de soldati ai Aliantei NATO efectueaza in Romania, exercitii militare, ca parte a Operatiunii Steadfast Defender.Scopul acestora este de a testa capacitatea NATO de a descuraja amenintarile venite dinspre Moscova si de a se apara. Dar exercitiile sunt umbrite de provocarea Belarusului si probabil a Rusiei, legate de Alianta.