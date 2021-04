Cetatean american arestat la Moscova. Serviciile secrete din Rusia si Belarus sustin ca planuia asasinarea lui Lukasenko

FSB si serviciile de securitate belaruse au arestat doi barbati la Moscova . Unul dintre ei avea de asemenea si cetatenie americana.Intr-o inregistrare video, seful agentiei secrete KGB din Belarus, Ivan Tertel, afirma ca au avut loc pregatiri pentru o revolta armata.El a spus ca scopul era rasturnarea conducerii tarii si uciderea presedintelui, a familiei sale si a altor oficiali de rang inalt.Conform acestui plan, a mai precizat Tertel, mai multe cladire-cheie din Belarus urmau sa fie ocupate.Lukasenko a alimentat in mod repetat teama in randul populatiei, sugerand ca oponentii sai pun la cale o lovitura de stat violenta, reaminteste DPA.In contextul in care protestele in masa impotriva sa continua, el a declarat de asemenea ca a impiedicat declansarea unei revolutii ca in Ucraina vecina.Dupa alegerile prezidentiale de la 9 august anul trecut, care au fost considerate de opozitie ca fiind fraudate, sute de mii de persoane s-au adunat uneori in strada pentru a cere demisia lui Lukasenko si organizarea unui nou scrutin.Desi el si-a proclamat victoria cu 80,1% din voturi, UE nu il recunoaste pe Lukasenko drept presedinte si a adoptat sanctiuni impotriva Minskului. Lukasenko se bazeaza pe sprijinul Rusiei, cel mai important aliat al sau.