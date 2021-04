Situatia tensionanta din Ucraina, discutata la Bruxelles. Tarile NATO vor avea o pozitie comuna in privinta conflictului

Este vorba despre secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si seful Pentagonului, Lloyd Austin, care vor fi prezenti in aceasta saptamana la Bruxelles, pentru a-si coordona cu NATO o abordare comuna fata de mobilizarea militara rusa la frontiera cu Ucraina si pentru a discuta despre retragerea trupelor Aliantei Nord-Atlantice din Afganistan , transmite EFE, potrivit Agerpres.Blinken va avea marti, 13 aprilie, primele reuniuni in capitala Belgiei, iar miercuri i se va alatura si Austin.Un scop al vizite il reprezinta coordonarea impreuna cu NATO a unei pozitii comune pe fondul escaladarii conflictului in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, unde se infrunta de sapte ani fortele armate ucrainene si separatisti prorusi.In Belgia va fi prezent si ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba .Antony Blinken va participa marti, 13 aprilie, la o reuniune a NATO la care va lua parte si oficialul din Ucraina.In cadrul discutiilor, se va atinge si tema angajamentului facut de administratia presedintelui republican Donald Trump de a retrage trupele americane din Afganistan pana la 1 mai, lucru despre care succesorul sau, Joe Biden , a avertizat deja ca va fi dificil de respectat, potrivit declaratiilor lui Reeker, potrivit aceleiasi surse.Blinken se va afla la Bruxelles pana pe 15 aprilie, iar aceasta este a doua vizita in capitala Belgiei a sefului diplomatiei americane dupa cea din 22-25 martie, cand a participat la reuniunea ministeriala a NATO.La randul sau, Lloyd Austin va sosi la Bruxelles dupa deplasarea efectuata la sfarsitul saptamanii in Israel si dupa o vizita pe care o face marti la Berlin, unde seful Pentagonului se va intalni cu omologul german Annegret Kramp-Karrenbauer pentru trecerea in revista a cooperarii militare dintre SUA si Germania.Ministrul ucrainean al Apararii, Andrii Taran, afirma sambata ca tara sa ar putea fi provocata de agravarea situatiei de catre Rusia , in conflictul din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, transmite Reuters.Taran a spus ca acuzatiile rusesti referitoare la drepturile vorbitorilor de limba rusa ar putea fi un motiv pentru reluarea agresiunii armate impotriva Ucrainei."In acelasi timp, trebuie remarcat faptul ca intensificarea agresiunii armate a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei este posibila numai daca se ia o decizie politica adecvata la cel mai inalt nivel de la Kremlin", a afirmat ministrul intr-un comunicat.Kievul a dat semnalul de alarma in legatura cu o acumulare de forte rusesti langa granita dintre Ucraina si Rusia si cu privire la cresterea violentei de-a lungul liniei de contact care separa trupele ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia in Donbas.