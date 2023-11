Snowden critica dur tocmai Rusia care il fereste de americani

Americanul Edward Snowden a criticat sambata limitarea libertatii de expresie in Rusia, unde el s-a refugiat si unde a explicat ca "nu intentiona sa mearga niciodata".

Fostul consultant al Agentiei de Securitate Nationala (NSA) a SUA, vizat de un mandat de arestare pentru c-a dezvaluit amploarea programelor americane de supraveghere electronica, s-a exprimat prin videoconferinta in timp ce i-a fost acordat la Molde, in Norvegia, Premiul Bjornson pentru libertatea de expresie, relateaza AFP.

Intrebat in legatura cu situatia drepturilor omului si indeosebi despre controlul Internetului de catre autoritatile din Rusia, unde el traieste de doi ani, Snowden s-a aratat pesimist. "Este deceptionant, este agasant", a declarat Snowden.

El a reamintit ca n-a ales sa locuiasca acolo: "N-am intentionat niciodata sa merg in Rusia. Aceasta n-a fost niciodata planul meu. Eram in tranzit pur si simplu in directia Americii Latine. Din pacate, pasaportul meu a fost blocat, a fost anulat de catre SUA".

"Am cerut azil in 21 de tari (...) Tac toate in continuare, refuzand examinarea cererii mele, deoarece ea n-a fost depusa pe teritoriul lor. Rusia a fost de fapt una dintre ultimele tari unde am facut cerere", a afirmat Snowden.

"Este o viata normala. As fi preferat sa traiesc in tara mea. Dar exilul este exil", a mai spus americanul.

