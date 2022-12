Sondaj in presa rusa: Ajunge cat a stat Lenin mausoleu

Dupa prabusirea Uniunii Sovietice, multi rusi si-au pus problema ce rost mai are mentinerea mausoleului in Piata Rosie si daca n-ar fi timpul sa fie ingropata mumia care nu mai simbolizeaza altceva decat trecutul trist al unui regim de teroare.

Decedat la 21 ianuarie 1924, Vladimir Ulianov, zis Lenin, a fost imbalsamat de profesorul Alexei Abricosov si instalat intr-un mausoleu provozoriu, din scanduri, montat langa zidul Kremlinului, unde doritorii puteau sa-si ia ramas bun de la cel care i-a condus.

Una din putinele nereusite ale lui Eltin

Abia in 1929 s-a hotarat construirea mausoleului din marmura, extins ulterior, pentru a putea gazdui, in 1953, si mumia lui Iosif Djugasvili, zis Stalin. Acesta n-a stat aolo multa vreme. Cam contestat post mortem, rusii l-au ingropat in zidul Kremlinului, ca pe un personaj oarecare.

In 1991, Boris Eltin, influentat de o buna a opiniei publice, a inaintat ideea desfiintarii mausoleului si a inmormantarii lui Lenin, alaturi de mama sa, Maria Ulianova, la cimitirul Volkov din Sankkt-Petersburg.

Totusi, succesorul lui Eltin, Vladimir Putin nu s-a lasat entuziasmat de asemenea idee, capabila sa afeceteze linistea publica si sa dea apa la moara unor nostalgici turbulenti.

Un sondaj recent facut de presa rusa arata ca, totusi, numai 23,1% dintre cei chestionati sunt favorabili mentinerii mumiei in mausoleu, iar 76,9% ar prefera sa-l vada pe Vladimir Ilici imormantat. Mausoleul ar urma sa fie desfiintat.

De altfel, numerosi rusi si-au manifestat de multe ori antipatia fata de "iubitii" lor conducatori, istoria scotand la iveala evenimente pe care serviciile sevietice le-au tinut la mare secret de-a lungul timpului.

Atentate contra unei mumii

* La 19 martie 1934, un oarecare Mitrofan Mikitin a incercat sa descarce o arma in mumia de sub sticla. El a fost imobilizat de paznici si executat pe loc, fara nicio judecata.

* La 5 noiembrie 1957, moscovitul A. Romanov (coincidenta cu familia imperiala) a stropit cu cerneala sarcofagul lui Lenin, in semn de dispret. Nu se stie ce s-a mai intampat cu el, deoarece n-a mai auzit nimeni de dansul.

* La 13 iulie 1960, un oarecare Minibaev a spart sarcofagul de sticla si a lovit mumia cu picioarele, deteriorand-o. Restaurarea ei a durat o luna, iar cercetarile au dovedit ca fapta era premeditata, Minibaev venind din provincie la Moscova, anume in acest sop.

* La 9 septembrie 1961, femeia A. A. Smirnova a spart deasemeni sarcofagul, ca sa scuipe pe corpul imbalsamat al lui Lenin. Corpul n-a avut de suferit, femeia insa a tras consecintele.

* La 24 aprilie 1962, pensionarul A.A, Lyutikov a spart sarcofagul, arucand in el o piatra grea. Perchezitionat, autoritatile pretind ca ar fi gasit la domiciliul pesionarului copiile unor scrisori pe care el le trimisese la ambasadele straine din Moscova.

* In septembrie 1967, un sinucigas din Kaunas (Lituania) a intrat in incinta mausoleului, avand explozibil motat pe centura. In urma exploziei, sinucigasul si alte persoane au murit, dar mumia nu a avut de suferit.

* La 1 septembrie 1973, o necunoscuta a facut un gest asemanator, dar explozia nu a afectat sicriul amenajat intre timp din materiale de tip antiglont.

* La 27 noiembrie 2010, a fost retinut pentru profanare un cetatean care arunca role de hartie igieica asupra mausoleului. Dupa un examen neuropsiihiatric, a fost internat intr-un spital de specialitate.

Viitorul lui Lenin ramane totusi incert

Pana acum, mai multi lideri au cerut scoaterea lui Lenin din mausoleu, dar nimeni n-a trecut la treaba. Pe de o parte, nostalgicii sunt minoritari, dar pe de alta parte, nici minoritarii nu trebuie neglijati in preajma alegerilor. Fireste, alegerile vor trece, dar nici dupa aceea nu este de crezut ca noua putere isi va sufleca manecile ca sa-si inceapa munca, infrutand mumia.

Fireste, cu trecerea timpului, problema va reveni in actualitate, sondajele vor demostra din nou ca nostalgicii sunt minoritari, dar sondajele vor arata ca, apropiinu-se noi alegeri, iarasi a sosit timpul cand nu trebuie iritati nici mcar minoritarii.

Logica este imbatabila, dar nu-mi vine sa cred ca mumia lui Lenin, rezistand din mandat in mandat, din veac in veac si din neam in neam, poate deveni o curiozitate muzeistica mondiala de felul mumiei lui Keops. As pune chiar pariu ca posteritatea nu se va grabi s-o achizitioneze, ca s-o expuna la Luvru.

