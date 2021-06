Statele Unite ii cer Rusiei sa nu isi foloseasca dreptul de veto in cazul singurului acces umanitar transfrontalier in Siria

In vigoare din 2014, autorizatia transfrontaliera ce permite acordarea ajutorului umanitar sirienilor fara aprobarea Damascului se refera la un singur punct de trecere, cel de la Bab al-Hawa (nord-vest), prin Turcia , care deserveste regiunea rebela din Idleb, unde traiesc aproximativ trei milioane de persoane.Aceasta autorizatie va expira pe 10 iulie din lipsa unui acord al ONU pentru o prelungire cu un an, iar Rusia, care a reusit deja sa reduca accesul transfrontalier la acest unic punct de intrare, nu a exclus sa isi foloseasca dreptul de veto pentru a impiedica o prelungire.Secretarul de stat american Antony Blinken a abordat subiectul la Roma in timpul unei intalniri a coalitiei impotriva gruparii Stat Islamic.Este crucial sa lucram pentru a "extinde ajutorul transfrontalier, care este esential pentru a ajunge la milioane de sirieni care au nevoie disperata de alimente, medicamente, vaccinuri anti-COVID si alte bunuri de urgenta", a declarat Blinken reporterilor.De la inceputul anului, Moscova , principalul aliat al Damascului si care favorizeaza revenirea la suveranitatea siriana deplina, ramane inflexibila in dorinta sa ca autorizatia ONU sa inceteze.Rusia considera, de asemenea, ca ajutorul international distribuit din Damasc poate inlocui ajutorul transfrontalier, argument respins atat de statele occidentale, cat si de ONU.Intrebat despre pozitia rusa, un inalt oficial american care l-a insotit pe Antony Blinken a declarat ca "evident nu vrem ca un membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU sa isi utilizeze dreptul de veto in acest caz"."Vrem sa avem o relatie constructiva cu Rusia in domenii in care putem lucra impreuna si credem ca Siria trebuie sa fie unul din acestea", a adaugat oficialul sub conditia anonimatului."Dar testul va fi daca putem sau nu sa mentinem si sa extindem aceste mecanisme transfrontaliere", a continuat el."Daca nu suntem capabili sa lucram impreuna in privinta acestor nevoi de baza ale oamenilor, va fi foarte dificil sa lucram la orice altceva cu rusii in ceea ce priveste Siria intr-un sens mai larg".Presedintele american Joe Biden a abordat acest subiect in cadrul summitului cu omologul rus Vladimir Putin care a avut loc pe 16 iunie la Geneva.