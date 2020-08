Statele Unite sustin o investigatie transparenta in cazul otravirii lui Alexei Navalni

Aceasta este prima declaratie oficiala a lui Pompeo de cand lui Navalni i s-a facut rau intr-un avion, in timp ce se intorcea din Siberia la Moscova Navalni, un critic puternic al presedintelui rus Vladimir Putin , a fost transportat in coma indusa la un spital din Bderlin, unde medicii au gasit indicii privind prezenta unei substante toxice in organismul acestuia."Statele Unite sunt profund ingrijorate de concluziile preliminare ale expertilor germani potrivit carora Navalni a fost otravit. Daca informatia se va dovedi a fi adevarata, Statele Unite sprijina apelul UE pentru o investigatie cuprinzatoare si sunt pregatite sa sustina acest efort", a spus Pompeo.Secretarul de Stat a mai spus ca "Familia lui Navalni si poporul rus merita sa vada o investigatie completa si transparenta, iar cei responsabili sa fie trasi la raspundere", a mai spus Pompeo.Declaratia oficialului american a avut loc dupa ce Kremlinul a anuntat ca nu vede deocamdata niciun motiv pentru a investiga si ca descoperirile clinicii germane nu sunt deocamdata concludente.Ministerul rus de Externe a afirmat marti, intr-un comunicat, ca otravirea lui Navlani nu ar fi in interesul conducerii tarii.Cancelarul german Angela Merkel a solicitat luni o investigatie si a spus ca Rusia ar trebui sa ii traga la raspundere pe cei responsabili.Un diplomat european a cerut marti deschiderea unei astfel de investigatii, punct de vedere sustinut si de ambasadorul american la Moscova, John Sullivan.