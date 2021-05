Steven Seagal s-a inscris intr-un partid pro-Putin. Cum a ajuns celebrul actorul un ambasador al regimului de la Kremlin

Potrivit unui comunicat difuzat, duminica, 30 mai, de partidul nationalist de stanga Rusia Dreapta-Patrioti-pentru Adevar, Seagal a primit un carnet de membru al noii entitati politice, infiintate anul acesta, prin fuziunea a trei partide mici de stinga, intre care unul de pensionari, si al caror numitor comun a fost sustinerea consecventa pentru Putin.Reprezentata in Duma de Stat, camera inferioara a legislativului de la Moscova , Rusia Dreapta se pregateste pentru alegerile parlamentare din septembrie. Cetatean rus din 2016, Seagal joaca, pe scena politica rusa, rolul unui activist necrutator pentru protectia mediului si deplange legislatia lacunara, care nu permite arestarea imediata a celor care-l polueaza.Din perspectiva analistilor, el nu e decat un "idiot util", cum ii numea, textual, fondatorul regimului bolsevic, Vladimir Ilici Lenin, pe aliatii accidentali ai Moscovei oficiale.Sambata, Seagal a pozat pentru posterele electorale ale unuia dintre liderii Rusiei drepte, scriitorul Zahar Prilepin, care a comandat o unitate ruseasca in conflictul din Donbas, din estul Ucrainei, dintre trupele Kievului si separatistii pro-moscoviti, soldat cu circa 14 mii de morti.Actorul si producatorul american de filme pe care critica de specialitate le califica, in general, drept proaste sau foarte proaste, e un fel de ambasador onorific al Moscovei. In aceasta calitate, la inceputul lunii, i-a oferit o sabie de samurai presedintelui venezuelean de stanga Nicolas Maduro.Acesta a fost reales, in 2018, in urma unor alegeri boicotate de opozitie si nerecunoscute de Statele Unite si numeroase tari europene si latino-americane, informeaza veridica.ro