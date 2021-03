SUA ameninta cu sanctiuni "entitatile" implicate in gazoductul Nord Stream 2

Seful diplomatiei americane a dat asigurari intr-un comunicat ca administratia lui Joe Biden este "hotarata sa respecte" legea adoptata in 2019 si prelungita in 2020 de Congresul american si care prevede sanctiuni. Nord Stream 2 este un proiect nepotrivit - pentru Germania, pentru Ucraina si pentru aliatii si partenerii nostri din Europa Centrala si de Est", a declarat Blinken, reiterand opozitia veche a Washingtonului fata de acest gazoduct de 1.200 de kilometri de conducte submarine si in valoare de noua miliarde de euro. El spune ca este "un proiect geopolitic rus care urmareste sa divizeze Europa si sa slabeasca securitatea energetica europeana". Departamentul de Stat monitorizeaza eforturile pentru finalizarea gazoductului Nord Stream 2 si examineaza informatiile legate de entitatile care par sa fie implicate", a adaugat el.Acuzat de numerosi alesi, in special republicani, ca nu trece la actiune si nu adopta masuri punitive prevazute de lege, Antony Blinken a reafirmat "avertismentul" diplomatiei americane: "Toate entitatile implicare in gazoductul Nord Stream 2 sunt pasibile de sanctiuni americane si trebuie sa inceteze imediat sa lucreze la gazoduct".