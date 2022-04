SUA au votat noi sanctiuni impotriva Rusiei si armament pentru Ucraina: Kremlinul ameninta (Video)

Rusia va aplica masuri simetrice pentru orice noi sanctiuni impuse de Statele Unite in criza ucraineana, avertizeaza Ministerul rus de Externe, dupa ce Congresul american a aplicat un proiect contestat de Moscova.

"Fara niciun dubiu, nu vom putea ramane fara reactie la noile sanctiuni", a declarat Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, citat de AFP.

Congresul american a aprobat vineri seara un proiect care autorizeaza livrari de armament spre Ucraina si prevede noi sanctiuni impotriva Rusiei.

Reactia rusilor vine la scurt timp dupa cea a ucrainenilor. Kievul a salutat votul "istoric" din Congresul american care autorizeaza livrari de armament spre Ucraina si prevede noi sanctiuni impotriva Rusiei, survenit la patru zile de la intrarea in vigoare a unui armistitiu fragil in estul separatist.

Este vorba de un prim pas simbolic pentru Ucraina, care cauta cu disperare de cateva luni sa-si convinga aliatii sa-i vanda arme pentru a-si dota militarii, mai slab echipati decat rebelii prorusi sustinuti militar, potrivit Kievului si occidentalilor, de Rusia.

Insa votul din Congresul american nu inseamna in mod automat ca Barack Obama va permite livrari de armament fortelor ucrainene. Presedintele american a preferat pana in prezent sa aprobe livrari de material "neletal" Ucrainei, precum radare, binocluri pentru vedere pe timp de noapte sau veste antiglont.

La randul sau, Moscova si-a expimat "regretele profunde" fata de acest text, "adoptat fara dezbatere si un vot real", a deplans Ministerul rus de Externe.

Textul insa a fost amendat in extremis si nu mai desemneaza Ucraina, Republica Moldova si Georgia cu "statutul de aliat non-NATO", asa cum se temea Moscova. Potrivit Executivului american, statutul privilegiat acordat Ucrainei nu va aduce nimic in plus Kievului fata de ce beneficiaza deja.

Dublarea bugetului militar

Acest vot intervine in contextul in care ministrul ucrainean al Apararii, Stepan Poltorak, a anuntat ca Ucraina intentioneaza sa recruteze 40.000 de militari in 2015 si sa-si dubleze bugetul militar. In plus, 10.500 de barbati vor fi antrenati pentru a lupta pe baza de contract.

Numarul militarilor va creste anul viitor la 250.000, fata de 232.000, cat este in prezent, si vor fi create noi unitati, inclusiv "forte insarcinate cu operatiuni speciale".

Intr-o tara aflata la marginea falimentului si care are nevoie urgent de un ajutor de mai multe miliarde de dolari, bugetul militar se va dubla, urmand sa ajunga la 50 de miliarde de grivne (2,4 miliarde de euro).

Pe teren, armistitiul parea, in general, respectat atat de armata, cat si de rebelii prorusi din estul Ucrainei, la patru zile de la intrarea sa in vigoare, in pofida mortii a doi voluntari ucraineni.

Aflat in vizita la Sydney, presedintele ucrainean Petro Porosenko a salutat in cursul noptii de joi spre vineri o "reala" incetare a focului in Ucraina, dupa 24 de ore fara incidente, pentru prima oara in sapte luni, recunoscand totodata fragilitatea situatiei.

Dar vineri, Batalionul Azov, format din voluntari care asigura apararea portului strategic Mariupol, la malul Marii Azov, a anuntat moartea a doi membri ai sai, cazuti intr-o ambuscada in apropiere de Pavlopil.