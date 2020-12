SUA cer un "moratoriu" asupra constructiei gazoductului Nord Stream 2, un "instrument politic al Kremlinului"

"A venit momentul ca Germania si UE sa impuna un moratoriu asupra constructiei unui gazoduct", a declarat Robin Quinville pentru cotidianul economic Handelsblatt.Intrerupte de aproape un an din cauza amenintarilor cu sanctiuni americane, lucrarile pentru constructia gazoductului care leaga Rusia de Germania urmeaza sa fie reluate in acest weekend. Raman cativa kilometri de construit in Marea Baltica, in largul Germaniei.Potrivit lui Robin Quinville, care asigura interimatul la ambasada americana din luna iunie, un "moratoriu" ar arata ca Europa nu mai tolereaza "continuarea comportamentului rauvoitor al Rusiei"."Acest gazoduct nu este numai un proiect economic, ci si un instrument politic al Kremlinului pentru a ocoli Ucraina si a diviza Europa", avertizeaza ea.Nord Stream 2, a carui dare in functiune era prevazuta initial la inceputul lui 2020, este un gazoduct menit sa dubleze capacitatile de livrare de gaz rusesc a Nord Stream 1, operational din 2012, si sa garanteze securitatea aprovizionarii Europei occidentale prin Marea Baltica.Proiectul asociaza in principal gigantul rus Gazprom si cinci grupuri europene - Engie (Franta), Uniper si Wintershall (Germania), OMV (Austria) si Shell (Anglia si Olanda ) - si are un buget total evaluat la 9,5 miliarde de euro.Proiectul este criticat in Europa de mai multe tari, printre care Ucraina, Polonia si tarile baltice.Dar SUA sunt cele care se impotrivesc cel mai mult acestui proiect, susceptibil sa faca din Germania o "prizoniera" a Moscovei, dupa cum a avertizat Donald Trump in 2018.Pozitia SUA este departe de a fi dezinteresata din punct de vedere economic. SUA, mare producator de gaze naturale, s-au lansat recent intr-o ofensiva comerciala in cautarea de noi clienti, inclusiv in Europa.In urma tentativei de otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii, Uniunea Europeana a evocat in septembrie posibile sanctiuni impotriva Rusiei si a proiectului Nord Stream 2, noteaza AFP.