Statele Unite, "profund preocupate" de "intoleranta" Moscovei fata de libertatea de exprimare

"Cei care isi apara libertatile si democratia in Rusia continua sa fie tinta unor atacuri si asasinate. Poporul rus merita mai mult", a afirmat secretarul de stat Antony Blinken, intr-un comunicat.Nemtov, care a jucat un rol important in opozitia fata de Vladimir Putin si a fost vicepremier in timpul lui Boris Eltin, a fost impuscat mortal pe un pod in apropiere de Kremlin, la 27 februarie 2015.Potrivit Washingtonului, Nemtov "si-a dedicat viata construirii unei Rusii libere si democratice"."Ramanem profund preocupati de intoleranta in crestere a guvernului rus fata de orice forma de exprimare independenta", a mai aratat Blinken.Cateva mii de rusi s-au adunat sambata in centrul Moscovei in memoria lui Boris Nemtov , la comemorare luand parte inclusiv mai multi ambasadori ai tarilor din Uniunea Europeana.Fundatia Boris Nemtov a anuntat, tot sambata, ca premiul sau anual pentru curaj civic ii va reveni in acest an disidentului Aleksei Navalnii, pentru apararea valorilor democratice din Rusia.