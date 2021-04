Rusia interzice accesul navelor militare straine in apele sale teritoriale. SUA denunta o "escaladare neprovocata"

"Aceasta reprezinta o noua escaladare neprovocata in actuala campanie desfasurata de Moscova care urmareste slabirea si destabilizarea Ucrainei", a spus Ned Price, subliniind "profunda ingrijorare" a Washingtonului, in timp ce importante trupe ruse au fost pozitionate la frontiera cu Ucraina Rusia a anuntat vineri "suspendarea" pe o perioada de sase luni, intre 24 aprilie si 31 octombrie, "trecerea prin apele teritoriale ale Federatiei Ruse pentru navele militare si alte nave oficiale straine".Aceasta suspendare vizeaza trei zone, dintre care una in largul Peninsulei Kerci, in apropierea stramtorii cu acelasi nume, care leaga Marea Neagra de Marea Azov si care este de o importanta cruciala pentru exporturile de cereale sau otel produse in Ucraina.Tensiunile ruso-ucrainene cresc in intensitate de mai multe saptamani. Guvernul ucrainean se teme ca Moscova cauta sa provoace un casus belli pentru a incerca sa justifice o operatiune armata, in timp ce Rusia acuza Kievul ca pregateste o ofensiva impotriva separatistilor prorusi in estul Ucrainei.Statele Unite "indeamna Rusia sa inceteze hartuirea navelor din regiune si sa reduca numarul trupelor sale de-a lungul frontierei cu Ucraina", a spus purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat.Tarile membre ale NATO si-au exprimat deja "ingrijorarea" vineri cu privire la manevrele maritime ale Moscovei si au cerut Rusiei sa garanteze "accesul liber" la porturile ucrainene din Marea Azov.Pe de alta parte, forte ruse la frontiera ucraineana, estimate la 100.000 de soldati de catre Uniunea Europeana, ar fi mai importante decat in timpul invaziei Crimeei in 2014, a estimat Pentagonul luni.