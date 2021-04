SUA au realizat un plan de securitate cibernetica pentru reteaua electrica nationala

Propusa de Casa Alba si de Departamentul Energiei, initiativa prevede un parteneriat public-privat in cursul urmatoarelor 100 de zile pentru modernizarea sistemelor de control ale infrastructurilor cele mai vulnerabile la atacuri. SUA se confrunta cu o amenintare cibernetica sofisticata si in crestere din partea unor actori rauvoitori care incearca sa perturbe accesul la electricitatea de care americanii au nevoie pentru casele si companiile lor", a declarat secretarul pentru energie, Jennifer Granholm."Este atat rolul guvernului, cat si al sectorului privat sa impiedice posibile pagube si de aceea lucram impreuna pentru a lua aceste masuri decisive pentru ca americanii sa poata conta pe o retea energetica rezistenta, sigura si ireprosabila", a adaugat ministrul. Nicio finantare specifica nu a fost mentionata pentru aceasta initiativa , care este anuntata dupa numeroase avertismente ale expertilor privind riscurile unor atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice ale SUA in timpul pandemiei de COVID-19.La sfarsitul anului trecut a fost scos la lumina un amplu atac cibernetic asupra unor organizatii guvernamentale si companii americane, piratii reusind sa infiltreze platforma de editare de software SolarWinds. SUA, care acuza Rusia ca este in spatele acestui atac, au anuntat recent represalii impotriva Moscovei.In martie, un grup de hackeri sustinut de China a exploatat brese de securitate ale serviciului de mesagerie profesionala Exchange Server al Microsoft , pentru a pirata zeci de mii de organizatii americane, printre care companii, orase si colectivitati locale. Emily Horne, purtator de cuvant al Consiliului de securitate nationala al Casei Albe, da asigurari ca planul de protectie al retelei electrice prevede "obiective ambitioase, dar realizabile".In plus, el "va ajuta proprietarii si operatorii sa-si modernizeze abilitatile in materie de aparare cibernetica, in special ameliorandu-si capacitatile in materie de detectare, de diminuare a riscurilor si de investigare penala".Administratia afirma ca planul ii incurajeaza pe operatori sa treaca la sisteme care permit sa aiba "o cunoastere a situatiei in timp aproape real" in caz de risc de atac cibernetic.