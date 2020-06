SUA si Rusia reiau luni, la Viena, negocierile privind controlul armamentelor

Ziare.

Ambasadorul Marshall Billingslea, reprezentantul presedintelui american in problema dezarmarii, si viceministrul rus de externe Serghei Riabkov vor discuta pe tema tratatului bilateral Noul Start, incheiat in 2010 si care va expira la 5 februarie 2021, imediat dupa sfarsitul actualului mandat al lui Donald Trump 'Statele Unite au lansat o invitatie deschisa Republicii Populare a Chinei de a se alatura acestor discutii, si a evidentiat necesitatea ca toate cele trei tari sa poarte cu buna credinta negocieri in privinta controlului armamentelor', a transmis vineri Departamentul de Stat, citat de Reuters.Actualul acord, semnat de predecesorul lui Trump, Barack Obama , in 2010, limiteaza la 1.550 numarul de focoase nucleare operationale pentru SUA si Rusia.China, al carei arsenal este estimat la circa 300 focoase nucleare, a respins in mod repetat propunerea lui Trump. Moscova reclama de la sfarsitul lui 2019 negocieri privind prelungirea tratatului, dar administratia Trump a amanat pana acum discutiile, insistand pentru includerea Beijigului in acest format.'Problema noastra cea mai mare este lipsa de transparenta a Chinei. Arsenalul chinez se va dubla in urmatorii zece ani. Desigur, acesta ne ingrijoreaza mult', a declarat vineri la postul CBS reprezentantul american pe langa Conferinta pentru dezarmare de la Geneva, Robert Wood.Conform celui mai recent raport al Institutului de cercetari in domeniul pacii (SIPRI, cu sediul la Stockholm), dat publicitatii luni, SUA si Rusia detin in jur de 90% din arsenalul nuclear total de pe planeta.SIPRI estimeaza ca SUA detin 5.800 de focoase, Rusia - 6.275, Marea Britanie - 215, Franta - 290, China - 320, India - 150, Pakistan - 160, iar Israel - 90. Arsenalul nord-coreean este estimat la 30-40 de focoase nucleare, insa acestea nu au fost incluse in bilantul global realizat de SIPRI.China, care considera ca arsenalul sau este mult inferior celor ale Statelor Unite si Rusiei, refuza sa participe la negocieri tripartite, dar s-a aratat deschisa la discutii in format multilateral.In opinia lui Daryl Kimball, directorul organizatiei independente americane Arms Control Association, 'este absolut imposibila negocierea unui acord complet nou cu Rusia, si cu atat mai putin cu Rusia si China, inaintea de expirarea tratatului Noul Start'.'In acest stadiu, singura concluzie la care pot ajunge este ca Marshall Billingslea si administratia Trump nu au nicio intentie de a prelungi Noul Start si cauta sa se foloseasca de dezinteresul Chinei fata de negocieri trilaterale drept scuza cinica' pentru a abandona tratatul, a afirmat el pentru AFP.Rusia, care isi modernizeaza si ea arsenalul nuclear, mai ales cu rachete hipersonice, vrea sa profite de reuniunea de la Viena pentru a largi discutiile la alte aspecte ale controlului armamentelor, mai ales la testele nucleare pe care SUA ameninta ca le va relua.'Astazi nu a mai ramas aproape niciun fel de arhitectura de securitate, nici acorduri privind controlul armamentelor, nu a mai ramas decat tratatul Noul Start, iar lui ii mai raman doar cateva luni de existenta', a afirmat recent la televiziunea rusa ambasadorul Moscovei in SUA, Anatoli Antonov, declarandu-se 'pesimist' in privinta rezultatului discutiilor.