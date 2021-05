Un submarin rusesc, mistuit de flacari in 2011, va fi scos din uz dupa 36 de ani de la punerea in functiune

Potrivit sursei citate, Ekaterinburg a ars in urma cu zece ani, iar de atunci a trecut prin mai multe lucrari de repartii. Potrivit agentiei ruse Tass, care citeaza surse din industria de aparare, in cursul anului viitor submarinul Ekaterinburg urmeaza sa fie dezafectat."In 2022 submarinul Ekaterinburg va fi retras din cadrul Flotei Nordului a Federatiei Ruse urmand sa fie ulterior dezafectat", precizeaza agentia de presa rusa, citata de defenseromania.ro . Agentia rusa a aratat ca inca asteapta confirmarea oficiala a acestei informatii.Sursa amintita mai arata ca daca informatia va fi confirmata, batranul submarin sovietic va fi scos din uz dupa 36 de ani.Pe data de 29 decembrie 2011, un puternic incendiu a cuprins nava rusa. Submarinul a reintrat in serviciu dupa reparatii care au durat trei ani. De-a lungul timpului a fost supus mai multor lucrari de reparatii, inclusiv anul trecut, mai arata defensromania.ro.