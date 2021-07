Rusia și-a etalat, în prezența lui Putin, avionul Suhoi LTS „Checkmate”, răspunsul pentru F-35. Are mai multe rachete decât avioanele SUA VIDEO

LTS „Checkmate” va efectua primul zbor în 2023

Prezentarea a avut loc în prima zi a Salonului internaţional aeronatic de la Moscova . Potrivit unor experţi intervievaţi de agenţia de presă oficială rusă TASS, aparatul a fost conceput pentru a concura avionul F-35 american pe piața externă.Vladimir Putin a examinat modelul noului avion în pavilionul Suhoi, însoţit de şeful United Aircraft Corporation (UAC), Iuri Sliusar, şi alţi oficiali.„Şeful Rostec, Serghei Cemezov, şi directorul UAC, Iuri Sliusar, i-au arătat avionul Checkmate lui Vladimir Putin", a indicat Rostec într-un comunicat, scrie Agerpres, preluând EFE.Avionul a fost dezvoltat în comun de conglomeratul militaro-industrial rus Rostec şi UAC, care grupează principalii producători de avioane civile şi militare din ţară. LTS este un avion de luptă monomotor de generaţia a cincea , care nu are asemănare în Rusia . Acesta combină soluţii şi tehnologii inovatoare, precum utilizarea inteligenţei artificiale”, a indicat corporaţia de stat Rostec.Constructorul-şef al Suhoi, Mihail Streleţ, a declarat în prezentarea aparatului că noul avion are o „arhitectură deschisă” în partea din faţă, ceea ce îi permite să se transforme în dronă sau în aparat de două locuri.Fabricantul Suhoi prevede ca „Checkmate” să efectueze primul zbor în 2023, iar în următorii doi ani vor fi fabricate câteva exemplare pentru testare.Iuri Sliusar a lăudat „adaptabilitatea” aparatului la nevoile unui „client particular” şi „costurile sale de exploatare reduse”, potrivit comunicatului citat.Puţine detalii suplimentare au fost făcute publice despre acest aparat, iar un purtător de cuvânt al Rostec a declarat pentru AFP că nu este programat niciun zbor de testare pentru marţi.„Tot ceea ce vedem astăzi (marţi - n.r.) la Jukovskoie arată clar că aviaţia rusă are un potenţial mare de dezvoltare. Şi industria noastră aeronautică continuă să creeze noi aeronave competitive”, a declarat Putin la ceremonia de deschidere a Salonului MAKS 2021.Companiile aeriene din ţară primesc deja avioane moderne de pasageri Superjet 100, iar avionul MC-21-310, una dintre noutăţile expuse la MAKS, va începe în curând zborurile regulate, a adăugat şeful statului rus.„Sunt convins că aeronave sigure şi eficiente de fabricaţie rusă vor ajuta companiile aeriene naţionale să răspundă cererii tot mai mari din domeniu şi vor ocupa un loc demn pe piaţa mondială, ceea ce va consolida poziţiile Rusiei ca unul dintre liderii din sectorul aerospaţial', a spus preşedintele rus.La Salonul aeronautic MAKS 2021, care urmează să-şi închidă porţile duminică, participă fizic sau online 291 de companii străine din 56 de ţări.Începând de miercuri, salonul va fi deschis publicului larg. La ediţia sa din 2019, MAKS a primit aproape 600.000 de vizitatori.