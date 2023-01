Summit-ul NATO-Rusia de la Chicago a fost anulat - Putin are agenda plina

Summit-ul Rusia-NATO care urma sa se desfasoare in luna mai, la Chicago, nu va mai avea loc, a anuntat, vineri, secretarul general al Aliantei, Anders Fogh Rasmussen.

Oficialul NATO a precizat ca o intalnire cu Vladimir Putin va avea loc dupa reinstalarea lui la Kremlin, la 7 mai.

"Am discutat cu presedintele ales al Rusiei si am cazut amandoi de acord ca nu este momentul potrivit pentru un summit NATO-Rusia, avand in vedere ca domnia sa are un program foarte incarcat, pe plan intern", a spus Rasmussen, dupa o intalnire cu premierul Republicii Muntenegru, Igor Laksici, relateaza Russia Today.

Neoficial, insa, motivul amanarii summit-ului este legat de esecul discutiilor legate de scutul antiracheta.

Cele doua state parusera dispuse sa negocieze, dupa ce Rusia a cerut garantii legate de faptul ca sistemul militar nu va fi indreptat impotriva ei, iar Washingtonul a refuzat sa faca acest lucru.

