Noi tensiuni intre Rusia si SUA. Zece diplomati americani, trimisi acasa ca reactie la o masura similara a Statelor Unite

Masurile, care fac parte dintr-un pachet mai larg de represalii, au fost aprobate de presedintele Vladimir Putin , ca raspuns la o serie de sanctiuni guvernamentale americane impuse Moscovei cu o zi mai devreme, inclusiv la limitarea pietei sale de datorii suverane.Desi Moscova a raspuns rapid si cu masuri menite sa afecteze interesele SUA si sa-si micsoreze amprenta diplomatica, a lasat usa deschisa pentru dialog si nu a respins ideea propusa de presedintele Joe Biden a unui summit Putin-Biden."Acum este momentul ca Statele Unite sa demonstreze bunul simt si sa respinga calea confruntarii", a afirmat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat."In caz contrar, o serie de decizii dureroase pentru partea americana vor fi puse in aplicare", a adaugat comunicatul.Ministerul a aratat ca are optiuni de afecta Statele Unite din punct de vedere economic si a reduce corpul diplomatic din Rusia la doar 300 de persoane, dar s-a abtinut deocamdata sa ia aceasta masura. Casa Alba nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii cu privire la raspunsul Rusiei.Legaturile Rusia-SUA au scazut luna trecuta la un nou nivel minim post- razboi rece, dupa ce Biden a spus ca crede ca Putin este un "ucigas", iar Moscova si-a rechemat ulterior ambasadorul la Washington pentru consultari. Trimisul Rusiei inca nu a revenit la post aproape o luna mai tarziu.Ministerul rus de Externe a afirmatca John Sullivan, ambasadorul SUA in Rusia, ar trebui sa se intoarca acasa pentru consultari.Washingtonul a declarat ca propriile sale sanctiuni au fost aplicate pentru interventia Rusiei in alegerile din SUA de anul trecut, pirateria cibernetica, agresiunea din Ucraina si alte presupuse actiuni maligne.Rusia neaga toate acuzatiile SUA.Raspunsul Moscovei a fost in mare parte unul punctual.A expulzat 10 diplomati americani si a interzis intrarea in Rusia a opt actuali si fosti oficiali americani pentru contributia lor la ceea ce a numit "politica anti-ruseasca" a Washingtonului.Printre persoanele interzise se afli directorul FBI , Christopher Wray, directorul serviciilor de informatii nationale Avril Haines, procurorul general al SUA, Merrick Garland, si secretarul pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas.Alte persoane cu interdictie de intrare sunt directorul Biroului Federal al Penitenciarelor, Michael Carvajal, directorul Consiliului politicii interne Susan Rice, John Bolton, fostul consilier american pentru securitate nationala, si fostul sef al CIA , Robert James Woolsey.Ministerul rus de Externe a aratat ca va pune capat si activitatii din Rusia a fondurilor si ONG-urilor americane despre care crede ca interfereaza in afacerile interne ale tarii, in timp ce Serghei Lavrov, ministrul de Externe, a vorbit despre potentiale masuri "dureroase" destinate afacerilor SUA din Rusia.Alte masuri au fost concepute pentru a ingreuna activitatea personalului ambasadei SUA.Biden, dupa impunerea de sanctiuni asupra Moscovei, a cerut o deescaladare a tensiunilor si a spus ca este vital ca administratia de la Casa Alba si Kremlinul sa mentina deschise liniile de comunicare.De asemenea, el a propus ca el si Putin sa se intalneasca pentru un summit."(Putin) a spus in repetate randuri ca suntem pregatiti sa dezvoltam dialogul in aceeasi masura ca si omologii nostri. In acest sens, este un fapt pozitiv ca opiniile celor doi sefi de stat coincid", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui Putin, inainte de a fi dezvaluite sanctiunile rusesti."Opiniile lor categoric nu coincid atunci cand vine vorba de crearea de relatii reciproc avantajoase si de luarea in considerare a intereselor reciproce", a adaugat insa Peskov.Ministerul de Externe a mai aratat ca propunerea pentru organizarea unui summit intre Biden si Putin a fost initial bine primita, dar acum este studiata in contextul evenimentelor care se desfasoara."Am dori sa evitam o noua escaladare cu Statele Unite. Suntem pregatiti pentru un dialog calm si profesional", a spus ministerul."Cu toate acestea, realitatea este ca auzim un lucru de la Washington si in practica vedem ceva complet diferit. Nu ar trebui sa existe nicio indoiala - nici un "val "de sanctiuni nu va ramane nepedepsit".Kremlinul spune ca Putin nu a decis inca daca va participa la un summit al climei condus de SUA, saptamana viitoare.De asemenea, a spus ca ar fi greu sa se organizeze rapid un summit Putin-Biden.