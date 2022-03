Tensiunile cresc intre SUA si Rusia: Moscova trimite bombardiere

Bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune vor incepe sa zboare in misiuni regulate de la Oceanul Arctic pana in Caraibe si Golful Mexic, au anuntat autoritatile de la Moscova miercuri, intr-un gest de "aratare a muschilor" care reflecta tensiunile dintre Occident si Rusia cauzate de Ucraina.

Declaratia ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, vine in contextul in care NATO a raportat o crestere a numarului de zboruri a avioanelor militare rusesti in Marea Baltica, Marea Neagra, Marea Nordului si Oceanul Atlantic, scrie ABC News.

Soigu a declarat ca bombardierele cu raza lunga de actiune vor zbura de-a lungul frontierelor rusesti si peste Oceanul Arctic si a adaugat ca, "in actuala situatie, va trebui sa ne mentinem prezenta militara in vestul Atlanticului si estul Pacificului, dar si in Caraibe sau Golful Mexicului".

Bombardier rus, langa Marea Britanie - interceptat de avioane de vanatoare

El a adaugat insa ca sporirea numarului si a duratei zborurilor vor cere eforturi logistice si financiare mai mari.

Bombardierele strategice nucleare rusesti faceau in mod regulat zboruri peste Atlantic si Pacific in perioada Razboiului Rece, dar criza financiara de dupa perioada sovietica a fortat armata rusa sa le anuleze. Zborurile de patrulare ale bombardierelor au reinceput sub presedintia lui Putin si au devenit tot mai frecvente in ultimii ani.

