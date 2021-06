O noua tulpina a coronaviruslui, la Moscova. Primarul orasului: "Este mai agresiva, este mai greu de recuperat"

Capitala rusa a raportat duminica 7.704 de noi infectii, cel mai mare numar zilnic dupa 24 decembrie. Autoritatile au confirmat 14.723 de cazuri la nivel national, cel mai mare total zilnic dupa 13 februarie.Primarul Sobianin a declarat ca numarul cazurilor de vineri va fi mai mare de 9.000, ceea ce va fi cel mai mare inregistrat la Moscova de la debutul pandemiei.Pana la inceputul lunii iunie, numarul infectiilor noi zilnice a fost in mare parte de sub 3.000 timp de luni de zile."A venit o noua mutatie, o noua tulpina este activa. Este mai agresiva, este mai greu de recuperat, se raspandeste mai repede. Este mult mai probabil sa patrunda in sistemul imunitar al unei persoane", a spus Sobianin, potrivit agentiei de stiri RIA.El a facut remarca in timp ce a intalnit oameni care lucreaza in industria restaurantelor din Moscova.In comentarii separate la o sedinta guvernamentala difuzata la televiziune, Sobianin a spus ca orasul isi mareste rapid numarul de paturi de spital pentru a trata un posibil aflux de pacienti cu Covid-19.In prezent exista suficiente paturi disponibile, a spus el."Aceasta dinamica este destul de neasteptata, dat fiind faptul ca peste 60% dintre moscoviti fie au fost deja bolnavi, fie au fost vaccinati - este un segment mare al populatiei ... Desigur, nu ne asteptam la o crestere (a cazurilor), ci la o scadere ", a spus Sobianin.Seful autoritatii de supraveghere a sanatatii consumatorilor, care a participat si el la intalnire, a declarat ca numarul cazurilor de coronavirus atribuite variantei Delta, care a fost identificata pentru prima data in India , creste semnificativ in intreaga tara.Sobianin nu a spus la ce varianta se referise. El nu a anuntat nicio restrictie noua pentru a contracara epidemia, dar a spus ca ar putea fi luate astfel de masuri."Suntem foarte aproape de decizii mai stricte - temporare, dar mai stricte - in ceea ce priveste restrictiile", a spus Sobianin in cadrul intalnirii cu reprezentantii afacerilor din sectorul restaurantelor.Kremlinul si-a exprimat consternarea fata de progresul lent al programului de vaccinare al Rusiei, in pofida faptului ca Rusia a pus la dispozitie vaccinuri Sputnik pe scara larga pentru locuitorii Moscovei, in decembrie. Autoritatile de la Moscova au ordonat miercuri lucratorilor cu functii publice sa se vaccineze impotriva Covid-19.Sobianin a declarat ca numarul persoanelor care s-au inscris la vaccinare s-a triplat joi si ca se astepta ca cresterea numarului de cazuri de Covid-19 sa stimuleze in continuare cererea.