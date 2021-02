UE pregateste noi sanctiuni impotriva Rusiei: "Vom discuta in Consiliul Afacerilor Externe despre reactiile adecvate in cazul Navalnii"

Un pas probabil ca ar putea fi facut cand ministrii de externe din UE se intalnesc luni, a declarat el pentru ziarul german Welt am Sonntag.CITESTE SI: Aleksei Navalnii condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare. Va trebui sa execute 2,8 ani "Vom discuta in Consiliul Afacerilor Externe despre reactiile adecvate in cazul Navalnii", a spus Schallenberg.Aceasta ar include probabil masuri specifice impotriva persoanelor si organizatiilor in conformitate cu instrumentul de sanctiuni al blocului pentru a pedepsi incalcarea drepturilor omului.Schallenberg a spus ca se asteapta la "o larga majoritate de sprijin" pentru sanctiuni in randul celor 27 de membri ai UE, dar a adaugat ca sanctiunile "trebuie sa fie inteligente din punct de vedere politic si legal etanse".CITESTE SI: VIDEO Alexei Navalnii a fost condamnat la inchisoare cu executare. Cuvintele adresate sotiei Iulia in sala de judecata: "Nu fi trista, totul va fi bine!" Mai multe persoane au intreprins actiuni in justitie pentru a fi scoase de pe lista de sanctiuni ale UE din cauza probelor insuficiente, a notat el.Schallenberg a cerut o pozitie unita din partea UE in legatura cu Moscova . "Doar comentand ce se intampla in Rusia si amenintarea sanctiunilor nu sunt suficiente".Navalnii a fost condamnat in doua dosare sambata, verdicte ce vor cantari asupra ministrilor europeni cand se vor intalni luni.In primul rand, o instanta de apel a confirmat sentinta de inchisoare pentru incalcarea eliberarii conditionate. Apoi, mai tarziu in cursul zilei, Navalnii a fost amendat cu o mare suma de bani pentru ca ar fi insultat un veteran din Al Doilea Razboi Mondial. Ambele procese au fost condamnate ca motivate politic, aminteste Reuters.