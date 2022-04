Un copil care recita poezii pe o strada din centrul Moscovei a fost arestat. Rusii sunt socati (Video)

Opinia publica din Rusia a fost socata de o inregistrare video cu arestarea brutala, vineri seara, a unui copil de 10 ani care recita poezii pe o strada din centrul Moscovei si pe care politia il suspecta de cersetorie.

Inregistrarea, facuta cu un telefon mobil si difuzata masiv de televiziunile ruse, il arata pe copil strigand "Salvati-ma" in timp ce este luat cu forta de mai multi politisti, transmite AFP.

Politia a explicat ca respectivul copil, identificat de media cu numele de Oscar Mironov, practica cersetoria in strada, o activitate interzisa, dar tatal sau a asigurat presa rusa ca el spunea poezii pentru a-si exersa talentul de actor, cu mama sa vitrega asezata pe o banca din apropiere.

Aceasta din urma este si cea care a filmat scena inainte de a-l urma pe copil la comisariatul unde a fost transferat. Baiatul si mama sa vitrega au ramas acolo circa patru ore si au iesit putin dupa miezul noptii, conform site-ului OVDInfo, care urmareste retinerile si arestarile.

Politia din Moscova a anuntat o ancheta in acest caz, ale carei rezultate vor fi facute publice.

Cu cateva zile inainte de acest incident, un jurnalist de la cotidianul Moskovski Komsomolet adusese un omagiu lui Oscar, printr-un video postat pe Facebook.

In inregistrare, putea fi vazut copilul recitand pe de rost celebrul monolog din Hamlet 'To Be Or Not To Be', pe strada Arbat, o artera pietonala foarte frecventata din centrul Moscovei.

Jurnalistul, Alexandre Minkin, l-a numit "printul strazii" si "eroul meu", adaugand ca unii trecatori ii dadeau monede copilului, dar el nu cersea.

Avocatul Anatoli Kutcerena, care il reprezinta inclusiv pe Edward Snowden, s-a dus la comisariat si a indicat ca politia s-a scuzat la parinti.

Politia din Moscova a afirmat totusi ca tatal copilului a primit o amenda de 500 de ruble (circa 8 euro) pentru a nu-si fi indeplinit obligatiile parintesti.

Aceasta polemica intervine in timp ce politia rusa a fost foarte criticata pentru a fi arestat, uneori de maniera brutala, zeci de adolescenti participanti la manifestatiile organizate pe 26 martie de catre opozantul rus Alexei Navalnai.

