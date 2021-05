Un important opozant al regimului lui Putin, arestat pe aeroportul din Sankt Petersburg

OVD-Info, un grup care monitorizeaza actiunile politiei ruse impotriva reprezentantilor opozitiei, a declarat ca Andrei Pivovarov a fost arestat pe aeroportul Pulkovo si ca a fost transferat la Comitetul de ancheta.Organizatia Rusia Deschisa a anuntat joi ca a decis sa puna capat operatiunilor sale din Rusia pentru a-si proteja membrii de riscul de a ajunge la inchisoare.Autoritatile ruse au declarat indezirabila aceasta organizatie cu sediul la Londra in 2017, interzicandu-i practic acesteia sa desfasoare activitati.Aliatii organizatiei din Rusia si-au continuat activismul sub acelasi nume, dar ca persoana juridica separata, incercand astfel sa se protejeze de urmariri penale.Pe 4 septembrie 2020, Pivovarov a fost condamnat la doua saptamani de detentie pentru o postare facuta pe Facebook in luna iulie prin care incerca sa stranga semnaturi in Moscova pentru o petitie impotriva reformelor constitutionale adoptate in vara.