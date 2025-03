"Dupa mai bine de doua decenii de incercari de a construi un parteneriat cu Rusia, alianta NATO se simte acum nevoita sa trateze Moscova ca un adversar" - acestea sunt cuvintele secretarului general adjunct al NATO, Alexander Vershbow, al doilea in rang la conducerea organizatiei.

"In mod evident, rusii vad NATO ca un adversar, asa ca trebuie sa intelegem ca Rusia nu mai este un partener. In momentul de fata o percepem mai mult ca un adversar decat ca un partener", a mai spus Vershbow.

Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri cu un mic grup de reporteri, secretarul general adjunct a declarat ca anexarea Crimeii de catre Rusia si tensiunile din estul Ucrainei au schimbat fundamental relatia NATO - Rusia, relateaza Business Insider.

Vershbow, un fost oficial al Pentagonului si fost Ambasador SUA la NATO, a mentionat: "Este clar ca avem doua viziuni diferite despre ceea ce inseamna securitatea europeana si cum trebuie sa actionam pentru a o aplica. Noi respectam si aparam libertatea de alegere a vecinilor Rusiei, iar Rusia incearca sa-si impuna hegemonia si limiteaza suveranitatea sub pretextul ca apara populatia rusa".

In aprilie, NATO a suspendat in totalitate "cooperarea civila si militara" cu Rusia.

Vershbow a declarat ca NATO, care a fost creat acum 65 de ani ca un bastion impotriva fostei Uniuni Sovietice, are in vedere noi masuri care vizeaza descurajarea Rusiei de la orice agresiune impotriva membrilor NATO din jurul frontierelor sale, cum ar fi statele baltice care au facut parte din Uniunea Sovietica.

"Vrem sa fim siguri ca putem veni in ajutorul acestor tari in cazul in care vor primi amenintari, chiar si indirect, inainte de a fi prea tarziu", a spus Vershbow.

Fostul ambasador al SUA la NATO, a declarat in final ca organizatia pe care o reprezinta are in vedere o sporire a numarului de forte si o desfasurare a acestora in Europa de est, fie permanent, fie prin rotatie.

