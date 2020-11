VIDEO Care au fost motivele pentru care un soldat rus si-a ucis ofiterul cu un topor si a deschis focul impotriva colegilor

Victima abuzurilor

Tragedia a avut loc la o baza aeriana de langa Voronej, la circa 500 km sud de Moscova . Conform informatiilor preliminare, soldatul a ucis un ofiter cu un topor, dupa ce s-au certat in timpul unei inspectii. Apoi, tanarul i-a furat pistolul si a deschis focul asupra personalului militar, potrivit RT , citata de Stirile Pro TV. Tanarul soldat i-a ucis pe maiorul Sergey Yarmolayev (38), Caporalul Sergei Kazhokin (30) si pe soldatul Ninail Aktiliyev (23). Un alt militar, in varsta de 24 de ani, a murit la spital, dupa ce a fost impuscat de doua ori de Makarov.Suspectul a fost identificat de presa din Rusia ca fiind Anton Makarov, un soldat in varsta de 20 de ani. Acesta a reusit sa fuga dupa ce a amenintat un pescar cu pistolul si i-a furat masina, insa a fost retinut dupa aproximativ 50 de kilometri.In zona a avut loc o adevarata desfasurare de forte pentru prinderea lui Makarov. Peste 100 de militari, politisti si membri ai Garzii Nationale a Rusiei au fost trimisi pentru a-l prinde pe soldatul criminal.Bunica soldatului sustine ca acesta a fost victima a bullyingului, iar mancarea si produsele de igiena pe care i le-a trimis i-au fost furate de alti militari.Activistii rusi sustin insa ca Makarov a fost umilit in timpul unor ritualuri de initiere, care inca se practica frecvent in armata, potrivit Moscow Times Vladimir Osechkin, fondatorul proiectului anti-tortura Gulagu.net, a declarat pentru AFP ca soldatii de la baza militara de langa Voronej au fost batuti si li s-au cerut sume de bani.Acesta a il descrie pe Makarov ca fiind un om "principial", care a refuzat sa faca platile."In ochii superiorilor sai, el nu i-a respectat", a spus Osechkin, adaugand ca soldatul a fost batut de doua ori in ultimele doua saptamani.