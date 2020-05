Vaccin anti-COVID-19: Rusii ar putea incepe studiile clinice in doua saptamani

Ziare.

Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind intrecuta doar de SUA si de Brazilia , inregistrand aproape 400.000 de imbolnaviri si peste 4.500 de decese.Potrivit oficialilor de la Kremlin, cercetatorii rusi lucreaza in prezent la aproape 50 de proiecte diferite de vaccinuri anti-COVID-19, relateaza Reuters Companii farmaceutice din intreaga lume se afla intr-o cursa pentru descoperirea unor tratamente pentru COVID-19, care a provocat pana acum 364.000 de decese la nivel global. In prezent sunt testate pe oameni in jur de zece vaccinuri. Potrivit expertilor, dezvoltarea unui vaccin sigur si eficient dureaza intre 12 si 18 luni.Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Moscova , epicentrul epidemiei de coronavirus in Rusia, a reusit sa controleze raspandirea virusului, fiind anuntata o relaxare a restrictiilor in perioada urmatoare.C.S.