Rusia sustine ca virusul SARS-CoV2 ar fi scapat dintr-un laborator al Statelor Unite

Oficialul de la Moscova a cerut Statelor Unite sa opreasca toate cercetarile, care ar fi putut da nastere focarului COVID-19, conform unei informatii publicate de agentia de stiri Tass , din Rusia."Deoarece tarile clientelare ale Statelor Unite tac si SUA raman la fel, s-ar putea trage concluzia logica: evident, aceasta (infectia COVID-19 -n.a.) se datoreaza unei scurgeri de la unul dintre laboratoarele pe care le-au infiintat pe tot globul. Ar fi corect ca guvernul sa ridica aceste probleme", a afirmat Volodin.Presedintele Dumei de Stat din Rusia vine cu precizari legate de originea virusului. "Virusul a fost gasit la Wuhan (in China -n.a). Dar al cui este laboratorul? Este unul american, finantat de America ", si-a spus parerea Viaceslav Vorodin.In plus, responsabilul rus de rang inalt a afirmat ca "nu este exclus sa se lucreze la modelarea virusului" si acest lucru "este realizat de Statele Unite "."Daca o astfel de cercetare nu este oprita, lumea "va fi ostatica la o alta situatie similara"", a avertizat oficialul de la Moscova.Pe de alta parte, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, la sfarsitul lunii martie 2021, dupa o ancheta desfasurata la Wuhan in China,, ca "posibila gazda intermediara a SARS-CoV-2 ramane necunoscuta".De asemenea, OMS a comunicat faptul ca virusul provine cel mai probabil de la animale si nu dintr-un laborator. Raspandirea acestuia s-a realizat prin intermediul unei gazde, posibil un animal salbatic capturat.Raportul organizatiei a fost intocmit de o echipa internationala alcatuita din 17 experti chinezi si alti 17 din alte tari, care a efectuat un studiu la Wuhan, timp de 28 de zile, intre 14 ianuarie si 10 februarie 2021.