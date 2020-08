VIDEO Convoi de TAB-uri rusesti filmat pe teritoriul Belarusului. Imagini suprinse intr-un district de la granita cu Rusia

O postare pe Twitter din seara zilei de duminica, 16 august, arata o coloana lunga de TAB-uri trecand printr-un sens giratoriu blocat de masini de Politie. Autorul filmarii sustine ca imaginile au fost realizate pe teritoriul districtului Vitebsk, din nord-estul Belarusului, la granita cu Federatia Rusa.Informatiile despre deplasarea vehiculelor militare au fost mediatizate pe pagina de Facebook Conflict Intelligence Team in dimineata zilei de luni, 17 august.Adminstratorii paginii arata ca vehiculele militare din film, de productie ruseasca, seamana cu cele surprinse pe 15 august, atunci cand presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, a ordonat transferul unor trupe speciale din districtul Vitebsk catre Grodno, mai aproape de capitala Minsk.Oficialii paginii de Facebook spun ca, in timp ce surse din Belarus arata ca aceasta ar fi prima dovada ca trupe militare ruse ar fi intrat pe teritoriul tarii vecine, ei prefera sa ia cu precautie informatia si sa presupuna ca este posibil sa fie vorba doar despre o brigada speciala a armatei Belarusului.Pe de alta parte, aceeasi pagina de Facebook a mediatizat in cursul zilei de duminica, 16 august, mai multe filme si imagini realizate pe teritoriul Belarusului care arata coloane uriase de vehicule militare neinmatriculate circuland, de asemenea, pe drumuri din vecinatatea granitei cu Rusia.