VIDEO Ultima fotografie a liderului opozitiei ruse Aleksei Navalny. Era deja otravit. Momentul cand este luat din avion cu targa a fost filmat de pasageri

Pe retelele sociale au aparut mai multe fotografii, una cu acesta in timp ce isi bea ceaiul in aeroport, alta in autobuzul cu care se deplasa spre avion si o alta imagine cu o autospeciala de salvare care il preia pentru a-l duce la spital.In fotografia facuta in autobuzul care il ducea catre avion, Navalny zambeste, dar deja bause ceaiul in cafeneaua din aeroportul Tomsk, iar cateva minute mai tarziu, in avion, avea sa se simta rau si sa isi piarda cunostinta in timp ce era in toaleta.El este in terapie intensiva la un spital din Omsk si este conectat la un aparat de ventilatie artificiala. Opozantul lui Vladimir Putin a inceput sa se simta rau in timp ce se afla la bordul unui avion, o cursa interna care se indrepta catre Moscova Pavel Lebedev, un pasager care s-a aflat in aceasi avion cu Navalny, a relatat pe o retea sociala urmatoarele: "La inceputul zborului, el (Aleksei Navalny) s-a dus la toaleta si nu s-a mai intors. A inceput sa se simta cu adevarat rau. Au incercat sa-l ajute sa-si revina, dar el striga de durere".Aleksei Navalny isi bea ceaiul in aeroport. Foto: TelegramEchipajul companiei aeriene S7, cu al carei avion a calatorit liderul opozitiei ruse, a spus ca Navalny a inceput sa se simta rau la foarte scurt timp dupa ce avionul a decolat, iar capitanul a fost cel care a decis sa efectueze o aterizare de urgenta pe aeroportul cel mai apropiat, la Omsk. Navalnii nu a baut si nu a mancat nimic la bordul avionului.Echipa lui Navalny afirma ca acesta a fost otravit inainte de decolare. "Presupunem ca Aleksei a fost otravit cu ceva pus in ceaiul sau. Este singurul lucru pe care l-a baut dimineata. Doctorii spun ca toxina a fost absorbita mai repede odata cu lichidul fierbinte", a declarat purtatoarea de cuvant Kira Iarmis. Potrivit ei, Navalny a baut o ceasca de ceai la o cafenea de la Aeroportul din Tomsk inainte sa urce la bordul avionului.Proprietarii cafenelei au spus ca verifica camerele de supraveghere pentru a afla ce s-a intamplat de fapt. Pe de alta parte, un medic de la Spitalul din Omsk a declarat ca este rezervat in privinta faptului ca opozantul ar fi fost otravit. Potrivit acestuia, intoxicatia este unul doar dintre posibilele diagnostice luate in considerare. Rezultatele analizelor medicale sunt asteptate in cursul zilei de joi.Foto: Daily MailAleksei Navalny, avocat si activist anticoruptie, un critic vehement al presedintelui Vladimir Putin, a stat de mai multe ori la inchisoare in ultimii ani pentru organizarea de proteste anti-Kremlin si a fost agresat fizic pe strada de activisti proguvernamentali. Navalny a sustinut investigatii care, potrivit lui, dezvaluie coruptia oficiala de la varful statului rus.Luna viitoare vor avea loc alegeri regionale in Federatia Rusa, iar Aleksei Navalny si aliatii sai se pregateau pentru ele, incercand sa sporeasca sprijinul pentru candidatii pe care ii sustin. Opozantul lui Putin nu s-ar afla la prima tentativa de otravire. In iulie 2019, opozantul a suferit o reactie alergica acuta pusa de un medic pe seama unei substante chimice necunoscute.