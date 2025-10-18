Viitorul sef NATO: Rusia, prima sursa de ingrijorare in Europa

Generalul american Philip Breedlove, propus comandant al NATO de Obama, a declarat ca asa-numita "resetare" a relatiilor dintre Washington si Moscova este acum blocata, Rusia ramanand "prima sursa de ingrijorare in regiune" pana in 2020.

Intr-un document inaintat Senatului american, in care isi prezinta viziunea privind relatiile americano-ruse, Breedlove sustine ca Rusia aspira in continuare la statutul de "super-putere", chiar daca se confrunta cu "deficiente endemice".

"Rusia va ramane prima sursa de ingrijorare in regiune, pana in 2020, in virtutea situatiei sale geografice, a resurselor naturale, a fortelor militare si a dorintei de a avea influenta regionala.

Statele Unite vor trebui sa-i asigure, in continuare, pe aliatii si partenerii din sfera de influenta auto-proclamata a Rusiei de sustinerea noastra", a spus generalul in documentul cu care spera sa obtina si acceptul senatorilor americani pentru a conduce fortele militare ale NATO.

Opt fosti ambasadori ai SUA si Rusiei au semnat un apel, pe 2 aprilie, in care cer imbunatatirea relatiei dintre cele doua state. Diferendele actuale pe subiectul Siriei sunt un factor frustrant privind identificarea unor solutii in acest sens, noteaza Voice of America. De asemenea, Putin, care a acuzat SUA ca se foloseste de drepturile omului ca instrument de presiune, s-a infuriat dupa ce Washingtonul a adoptat o lege in decembrie prin care s-au inghetat bunurile oficialilor rusi acuzati de abuzuri. Moscova a raspuns cu masuri similare si a interzis adoptarea copiilor rusi de catre cuplurile americane.

"Resetarea relatiilor ruso-americane este acum intr-un fel de pauza", a descris situatia generalul american.

In acelasi timp, Breedlove a spus ca este important ca Statele Unite sa inceteze sa mai trateze Rusia ca pe un inamic. "Cred ca Rusia are inca o mare influenta in Europa si noi trebuie sa gasim o cale pentru a conlucra cu rusii", a subliniat generalul.

