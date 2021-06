Vladimir Putin pledeaza pentru restabilirea unei aliante a Rusiei cu Europa, lasand in urma ranile trecutului

''Doresc sa subliniez inca o data: Rusia sustine restabilirea unei cooperari ample cu Europa '', a semnalat Putin.Intr-o lume care se dezvolta in mod dinamic si se confrunta mereu cu noi provocari si amenintari, ''pur si simplu nu ne putem permite sa purtam povara neintelegerilor, nemultumirilor, conflictelor si erorilor din trecut'', care reprezinta un obstacol in calea solutionarii problemelor actuale, explica liderul de la Kremlin.''Suntem convinsi ca trebuie sa recunoastem toate aceste erori si sa le corectam. Obiectivul nostru comun si de netagaduit este garantarea securitatii continentului nostru fara linii care divid si a unui spatiu omogen pentru o cooperare in conditii egale si dezvoltarea comuna pentru prosperitatea Europei si a lumii intregi'', a enuntat el in articol. Potrivit lui Putin, istoria postbelica europeana a evidentiat ca prosperitatea si securitatea continentului sunt posibile numai prin efortul colectiv al ''tuturor tarilor, inclusiv Rusia ''.El a dat asigurari ca Rusia este deschisa ''unei cooperari corecte si creative'', cum ar fi de exemplu stabilirea unui spatiu comun de cooperare si securitate ''de la Atlantic la Pacific''. In acest sens a facut aluzie la ''starea dezastruoasa'' in care se afla sistemul de securitate european, cu o crestere a tensiunilor si ''riscul palpabil al unei curse a inarmarii'', si la marile optiuni pe care le ofera o cooperare, dar care sunt lasate sa scape.Liderul de la Kremlin subliniaza ca ''reconcilierea istorica'' intre poporul sovietic si germanii din ambele blocuri si Germania reunificata a jucat un ''rol colosal'' in conturarea unei Europe capabile sa depaseasca distantarea si sa recastige increderea si respectul reciproc dupa ''tragediile europene din prima jumatate a secolului trecut''.Dar originea ''neincrederii reciproce tot mai mari'' in Europa dupa Razboiul Rece este ''avansul'' NATO catre Est, care a inceput atunci cand conducerea sovietica a fost convinsa sa-si dea acordul ca Germania reunificata sa faca parte din Alianta Nord-Atlantica, noteaza Putin in editorialul din Zeit.Or, continua el, aceasta abordare contrazice pozitia Rusiei, aceea ca in ''logica unei mari Europe unite prin valori si interese comune'' ea doreste sa stabileasca legaturi cu europenii.Un exemplu clar al consecintelor acestei ''politici agresive'' este ''tragedia ucraineana din 2014'', in care ''Europa a sprijinit in mod activ lovitura de stat din Ucraina '', organizata de SUA si care a provocat ''diviziunea interna'' si ''iesirea Crimeei'' din Ucraina, sustine presedintele rus in articol.Cotidianul Zeit aminteste cu privire la aceasta pozitie ca atat guvernul german cat si UE vorbesc despre ''incalcarea dreptului international'' si ''anexarea'' Crimeei de catre Rusia.