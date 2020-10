Washingtonul, pregatit de o intalnire "imediata" cu Moscova in vederea "finalizarii" unui acord cu privire la Tratatul New START

"Apreciem vointa Federatiei ruse de a face progrese in problema controlului armamentului", a anuntat intr-un comunicat Departamentul de Stat american. "Statele Unite sunt pregatite de o intalnire imediata in vederea finalizarii unui acord verificabil", adauga dilplomatia americana. "Speram ca Rusia sa-si insarcineze diplomatii sa faca acest lucru", continua Washingtonul.Rusia s-a declarat marti pregatita de o "inghetare" comuna, impreuna cu Statele Unite, a numarului focoaselor lor nucleare, in vederea prelungirii cu un an a Tratatului New START, un acord care risca sa expire in cazul in care nu se ajunge la un compromis.Aceasta "inghetare" nu este necesar sa fie insotita "de vreo alta exigenta suplimentara din partea Statelor Unite" si ar permite "sa se castige timp" in vederea unei continuari a consultarilor bilaterale cu privire la viitorul control al armamentului nuclear, a anuntat diplomatia rusa.Prelungirea cu un an a Tratatului New START prin "inghetarea" arsenalelor nucleare era una dintre propunerile formulate de Washington si care a fost respinsa initial drept "inaccceptabilla" de catre Moscova . Presedintele rus Vladimir Putin a propus vineri o prelungire a acordului actual timp de cel putin un an, insa "fara conditii", o oferta care a fost respinsa de catre Statele Unite.Aceasta razgandire a Moscovei ar putea schimba situatia, in contextul in care negocieri cu privire la o prelungire a acestui tratat important de dezarmare nuclara se afla in impas de mai multe luni, iar actualul text expira la inceputul lui 2021.Tratatul New START, incheiat in 2010, prevede mentinerea aresenalelor nucleare ale celor doua tari sub nivelul din timpul Razboiului Rece, limitand la 700 numarul lansatoarelor strategce desfasurate si la 1.550 numarul focoaselor nucleare.O disparitie a acestui ultim mare acord bilateral care reglementeaza o parte a arsenalelor celor doi adversari geopolitici, negociat in perioada presedintilor Barack Obama si Dmitri Medvedev , alimenteaza temeri cu privire la o relansare a cursei inarmarii.