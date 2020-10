Zece sate si trupe evacuate in centrul Rusiei, in urma unui incendiu si explozii la un depozit de munitie

Possible some cluster incendiary ammunition https://t.co/iW81TGWmXJ - Liveuamap (@Liveuamap) October 7, 2020

Вот так сейчас гремит в Рязанской области - там горит и взрывается склад с боеприпасами.



Взрывы слышны на всю округу. Пожар начался вокруг в/ч - загорелась трава, а затем уже сам склад. По предварительным данным, все военные, включая начальника арсенала эвакуировались. pic.twitter.com/1Cmsg8GtV4 - baza (@bazabazon) October 7, 2020

Explozii ale munitiei din depozit se pot auzi in imagini difuzate pe retele de socializare.Un martor declara, intr-una dintre aceste inregistrari, ca "schije de obuz si cenusa cad din cer".Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca o autostrada era in curs sa fie inchisa si ca peste zece sate erau in curs de evacuare, pe o raza de cinci kilometri de la depozit, situat la aproximativ 260 de kilometri sud-est de Moscova , potrivit agentiei ruse de presa Interfax.Depozitul ar fi luat foc dupa ce un incendiu pe un camp din vecinatate s-a extins cu mare viteza, din cauza unor rafale puternice de vant care maturau miercuri regiunea, a anuntat armata rusa, citata de agentia rusa de presa Tass.Nicio persoana nu ar fi fost ranita in incendiu.Trupe si civili au fost evacuati, precizeaza Tass.Incendiile si exploziile in depozite de munitie au devastat armata rusa timp de ani de zile si au condus la o serie de critici cu privire la norme de securitate laxiste.