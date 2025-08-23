Salariile Lidl, diferențe uriașe între Germania și România. Cât câștigă un lucrător din Vest la celebrul lanț de magazine

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 20:54
984 citiri
Salariile Lidl, diferențe uriașe între Germania și România. Cât câștigă un lucrător din Vest la celebrul lanț de magazine
Magazin Lidl, România / FOTO:

Un casier Lidl din Germania câștigă, în medie, 2.775 de euro brut pe lună, adică peste 33.000 de euro pe an – cu aproape 11% mai mult decât media din retailul german. La acest venit se adaugă prime, planuri de pensii, beneficii de sănătate, acces la săli de fitness, șase săptămâni de concediu pe an și chiar posibilitatea unui concediu sabatic de trei luni după cinci ani de vechime.

În plus, salariile diferă în funcție de regiune: mai mari în Baden-Württemberg și Bavaria, mai mici în landurile estice. După zece ani de experiență, veniturile pot urca spre 36.000 de euro anual, scrie Libertatea.

Cum arată situația în România

La noi, Lidl rămâne peste media pieței de retail, dar diferența față de Germania este uriașă. Un vânzător full-time câștigă un salariu brut lunar între 5.000 și 6.940 de lei, ceea ce înseamnă un net de 3.200 – 4.000 de lei pe lună, în funcție de oraș, experiență și deduceri.

Pachetul include tichete de masă, prime, bonusuri pentru ore suplimentare, asigurări medicale suplimentare, zile libere pentru evenimente personale și formare profesională continuă. Salariile tind să fie mai mari în orașele mari și mai mici în zonele rurale.

Atât în Germania, cât și în România, Lidl este văzut drept un angajator stabil. În România, peste 70% dintre angajați ar recomanda compania, deși provocările țin de ture și ore suplimentare. În Germania, însă, nivelul de trai și pachetul de beneficii plasează Lidl printre cei mai competitivi angajatori din retail, chiar peste rivali precum Aldi.

#international, #Lidl, #angajati , #stiri internationale
