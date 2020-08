Ambasadorul Azerbaidjanului in Serbia, arestat pentru deturnare de fonduri. Eldar Hasanov a fost, timp de 12 ani, ambasador in Romania

Agentia de stiri RIA citeaza serviciul de securitate care afirma ca ambasadorul se afla sub investigatii.", se arata intr-un comunicat, potrivit sursei citate. Ambasadorul a fost arestat in Azerbaidjan in timpul unei investigatii lansata impotriva mai multor oficiali de catre Ministerul de Externe.Ministrul de Interne al Serbiei, Nebojsa Stefanovic a fost in vizita la Baku chiar in aceasta saptamana dupa protestele lansate de autoritatile azere privind vanzarea de arme catre Armenia, armament ce ar fi fost folosit in conflictul de la granita celor doua state.