Fortele Speciale ale SUA au ajuns in Serbia. Scopul misiunii in statul aflat sub influenta militara tot mai mare a Chinei si Rusiei

Serbia ramane dependenta din punct de vedere militar de China si Rusia

Potrivit publicatiei militare Stars and Stripes , Serbia, stat aflat sub influenta militara tot mai mare a Rusiei si Chinei, reprezinta un punct geostrategic important pentru US Army. SUA incearca sa isi consolideze relatia cu sarbii, in ciuda faptului ca acestia isi aprofundeaza legaturile militare cu state precum China sau Federatia Rusa, scrie DefenseRomania.ro In acest sens, un contingent al Fortelor Speciale americane a ajuns din Germania in Serbia in aceasta saptamana. Americanii vor sta in Serbia o luna si se vor antrena alaturi de unitati de elita antitero din Serbia.Scopul este ca americanii sa ajute la dezvoltarea capacitatilor fortelor speciale din Serbia, pentru a face fata amenintarilor care includ inclusiv tentative ale militantilor islamici de a tranzita Serbia, pentru a ajunge din Orientul Mijlociu in Europa.Astfel, din acest punct de vedere, al luptei impotriva terorismului, Serbia joaca, la nivel geografic cel putin, un rol important. Generalul american David Tabor, cel care conduce Comandamentul pentru Operatiuni Speciale al SUA in Europa, subliniaza ca Serbia se afla din punct de vedere geografic la o "rascruce de drumuri, fiind un punct vulnerabil pentru Europa".In ciuda acestui fapt, al prezentei americane in tara vecina, Serbia isi mareste dependenta militara de China si mai ales Federatia Rusa. In privinta echipamentelor militare Serbia se bazeaza in continuare in cea mai mare masura pe Rusia, de unde a achizitionat in ultimii ani avioane MiG-29 si alte arme, printre care elicoptere de lupta MI-35 si sisteme antiaeriene Pantir.Totodata, Serbia este si prima tara din Europa care opereaza drone de atac CH-92A chinezesti. Belgradul a primit UAV-urile anul trecut. In anul 2018, adjunctul ministrului sarb al apararii, Nenad Miloradovic, a declarat pentru prima data ca Serbia va achizitiona din China arme sofisticate si tehnologie militara de ultima generatie, pe care aproape nicio tara din regiune nu le are.Bugetul militar al Serbiei pentru 2020 a fost de circa 1,14 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 2,4% din PIB.Serbia doreste sa adere la UE, nu insa si la NATO , ea declarandu-si neutralitatea militara in anul 2006, dar participa la Parteneriatul pentru Pace.