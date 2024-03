Inca o "Revolutie a Iaurtului "in Voivodina?

Tot mai multi locuitori din regiunea sarba Voivodina, unde traiesc si peste 30.000 de etnici romani, sustin ca au senzatia, zilele acestea, ca se repeta Revolutia Iaurtului din 1988.

Atunci, sustinatorii regimului lui Slobodan Milosevici au iesit pe strazile oraselor din regiune, actiune in urma careia larga autonomie a provinciei nordice a Iugoslaviei a fost abolita.

A urmat apoi abolirea autonomiei Kosovo, si multi cred ca aceste evenimente au condus la ruperea sangeroasa a Iugoslaviei, scrie Balkan Insight.

La 12 aprilie, anul acesta, langa cladirea guvernului Voivodinei, ca in urma cu 25 de ani, oamenii au fost adusi la Novi Sad cu autobuzele din toata Serbia. Au primit un pachetel cu mancare si o alocatie de 1000 de dinari, desi majoritatea nu stiau care este scopul prezentei lor la Novi Sad. Autobuzele fusesera trimise de guvernul national, care a organizat astfel demonstratii impotriva guvernului regional.

Toate manifestarile au amintit de 1988, cu exceptia iaurturilor, ce nu au mai fost aruncate inspre cladirea guvernului.

Se poate argumenta, continua sursa citata, ca toata furtuna starnita de proiectul de Declaratie privind Protectia Drepturilor Constitutionale si Legale ale Voivodinei este benefica ambelor parti.

Ads

Premierul Voivodinei, Bojan Pajtici, a decis sa o faca publica pe 6 aprilie, cu cateva zile inainte ca Serbia sa spuna "nu" "ultimatului de la Bruxelles" cu privire la Kosovo. Proiectul de Declaratia a fost un dar binevenit pentru coalitia de guvernare din Serbia, formata din progresivi si socialisti.

Acestia au interpretat Declaratia drept un act de tradare si, cu toate ca textul nu contine niciun scop secesionist, Pajtici si guvernul sau au fost numiti separatisti.

Pe de alta parte, toata controversa starnita de Declaratie l-a readus in lumina reflectoarelor pe Pajtici, care dupa infrangerea partidului sau, Partidul Democrat, in alegerile prezidentiale si nationale, anul trecut, a intrat intr-un con de umbra.

Partidul sau are acum sperante noi, cel putin in Voivodina, avand in vedere ca Pajtici a reusit sa mobilizeze o parte din electorat.

Este incredibil, totusi, comenteaza sursa citata, ca de un sfert de secol, politica sarba se conduce dupa principiul "Cand nu poti rezolva o problema, creeaza alta", si ca nu conteaza cat costa, atata vreme cat iti cumpara cativa ani la putere.

Ads

Furtuna in Voivodina, pe marginea autonomiei provinciei

Declaratia privind Protectia Drepturilor Constitutionale si Legale ale Voivodinei acuza Guvernul de la Belgrad ca incalca drepturile si competentele institutiilor din provincie. In petitie se cere transferul in provincie, de la bugetul de stat, al fondurilor garantate Voivodinei de Constitutie, si ca guvernul sa inceteze sa mai gestioneze bunurile provinciei.

Partidele sarbe de opozitie din Voivodina, Progresiv si Socialist, sustin ca aceasta declaratie este egala cu cererea de secesiune.

Pajtici a anuntat ca nu-si da demisia, in pofida protestelor, spunand ca proiectul de declaratie va ajunge curand in Comitetul pentru Afaceri Constitutionale si Legale al Adunarii Voivodinei.

La scurt timp insa, premierul voivodinean a declarat ca din proiectul Declaratiei privind protectia drepturilor constitutionale si legale ale Voivodinei va scoate propozitia ce a starnit controversa, in care se evidentiaza ca autonomia Voivodinei este un drept natural si istoric al cetatenilor ei si ca datorita vointei lor, Voivodina apartine Serbiei.

Ads