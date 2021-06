Liber la intrare in Serbia pentru cetatenii romani vaccinati impotriva COVID-19

"Incepand cu data de 17 iunie 2021, restrictiile de intrare in Serbia au fost ridicate pentru cetatenii romani care prezinta adeverinta de vaccinare impotriva COVID-19", a transmis Prefectura judetului Mehedinti.Astfel, cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente din Romania pot intra pe teritoriul Serbiei, fiind exceptati de la masura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2.Restrictiile de intrare in Serbia au fost ridicate si pentru minorii nevaccinati.Reprezentantii Politiei de Frontiera Timisoara au anuntat, de asemenea, ca atat partea romana, cat si cea sarba, accepta adeverinta de vaccinare impotriva COVID-19, la intrarea in cele doua tari.