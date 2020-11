Conflict la nivel diplomatic: Muntenegru si Serbia si-au expulzat reciproc ambasadorii

Muntenegru l-a declarat pe ambasadorul sarb Vladimir Bozovic persona non grata pentru "ingerinte in afacerile (sale) interne", dandu-i 72 de ore sa paraseasca tara, a informat Ministerul afacerilor externe de la Podgorita.Belgradul a anuntat imediat o masura reciproca.Se asteapta ca guvernul din Muntenegru sa ramana la putere doar in urmatoarele patru zile, intrucat o noua coalitie se pregateste sa o inlocuiasca in urma alegerilor din vara. Miercuri, parlamentul de la Podogrita urmeaza sa voteze un nou guvern care reuneste trei formatiuni ale opozitiei.Presedintele muntenegrean Milo Djukanovic a condus tara timp de aproape 30 de ani fara intrerupere, spre independenta fata de Serbia in 2006 si aderarea la NATO in 2017.In timpul guvernarii sale, el a indepartat Muntenegru de alianta sa traditionala cu Serbia si Rusia pentru a adera la Alianta Nord-Atlantica.Cu toate acestea, formatiunea sa politica, Partidul Democrat al Socialistilor (DPS), a pierdut la alegerile parlamentare din august.In timpul mandatului sau, Djukanovic a incercat sa consolideze identitatea muntenegreana. Serbia a continuat insa politica sa de extindere a influentei in Muntenegru prin intermediul Bisericii Ortodoxe Sarbe, a diplomatie si mass-media, cu o abordare prin care incearca sa-i atraga pe etnicii sarbi din afara tarii.La recensamantul din 2011, 29% din cetatenii Muntenegrului s-au descris ca fiind sarbi.CITESTE SI: