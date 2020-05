Preoti arestati dupa ce au oficiat o slujba cu mii de oameni. Revolta in strada si gaze lacrimogene

Ziare.

La slujba respectiva, oficiata marti in orasul Niksic, au participat mii de persoane, desi adunarile sunt interzise in contextul COVID-19.Majoritatea persoanelor care au participat la procesiune nu au purtat masti sanitare si nici nu au stat la o distanta sigura unul de celalalt, scrie premierchristian.news Procurorii muntenegreni au declarat ca preotii sunt acuzati de incalcarea normelor sanitare legate de prevenirea unei boli contagioase periculoase. Astfel, prelatii risca pana la 12 ani de inchisoare. Ei au fost arestati miercuri.Dupa ce s-a aflat ca preotii au fost retinuti, sute de persoane au protestat in Niksic, iar fortele de ordine au intervenit chiar si cu gaze lacrimogene.Protestatarii au aruncat cu pietre si sticle in sectia de politie la care au fost dusi prelatii, iar mai multi manifestanti au fost retinuti la randul lor. De asemenea, doi politisti au fost raniti, scrie New Straits Times Intr-o declaratie comuna, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si patriarhul Bisericii Ortodoxe Sarbe, Irinej, au transmis ca sunt "profund ingrijorati" de aceste arestari.Patriarhul a condamnat ceea ce el numeste "persecutia Bisericii Ortodoxe de catre statul muntenegrean", in timp ce Vucic a spus ca spera ca preotii vor fi "eliberati cat mai curand posibil".De precizat este ca printre cei retinuti se numara si Episcopul de Budva si Niksic Joanikije.Iar Biserica Ortodoxa Sarba, al carei sediu se afla la Belgrad, este principala institutie religioasa a Muntenegrului, desi tara s-a despartit de Serbia in 2006 dupa aproape 90 de ani.A.D.