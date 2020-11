Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe a murit de COVID-19

'Am fost onorat sa va cunosc. Oameni ca Preafericirea Voastra nu pleaca niciodata', a scris Vucic sub o fotografie in alb-negru a patriarhului.Patriarhul Irineu al Serbiei, in varsta de 90 de ani, un conservator care exercita si o influenta politica majora, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus la 4 noiembrie, fiind internat de atunci intr-un spital militar din Belgrad.Irineu a fost depistat cu infectia cu coronavirus dupa ce luase parte, la 1 noiembrie, la funeraliile mitropolitului Amfilohie, cel mai inalt prelat al Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, decedat si el din cauza COVID-19.Starea de sanatate a lui Irineu s-a agravat in cursul diminetii de joi, cand a fost intubat, a precizat echipa medicala.Irineu a devenit al 45-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Sarbe in 2010. Aceasta pastoreste peste circa 12 milioane de credinciosi, mai ales din Serbia , Muntenegru si Bosnia, avand dieceze si in SUA, Australia si Europa Occidentala.Irineu s-a opus categoric independentei Kosovo , fosta provincia sarba locuita majoritar de albanezi, considerata leaganul medieval al crestinatatii ortodoxe sarbe si unde se afla unele din cele mai importante manastiri ale acestei Biserici.Patriarhul a afirmat ca Serbia ar trebui sa adere la Uniunea Europeana 'daca UE respecta identitatea, cultura si religia sarbe'. Viitorul patriarh sarb va fi ales in lunile urmatoare dintre mitropoliti.In Serbia, tara cu 7,2 milioane de locuitori, s-au infectat pana acum cu coronavirus peste 104.000 de persoane, dintre care 1.110 au decedat.CITESTE SI