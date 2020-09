Presedintele muntenegrean Milo Djukanovic acuza Serbia de amestec in alegerile din tara sa

Partidul Democrat al Socialistilor (DPS), care a guvernat mica republica riverana Marii Adriatice pentru aproape trei decenii si a reusit integrarea ei in NATO , a obtinut aproximativ 35% din voturi, departe de o majoritate, ceea ce deschide perspectiva unui guvern de coalitie condus de alianta formatiunilor pro-sarbe.Intr-un interviu televizat marti noaptea, Djukanovic a spus ca rezultatul sub asteptari al partidului sau ar putea fi o urmare a ''nemultumirii oamenilor fata de unele politici'' si fata de nivelul de viata scazut.Totusi, el a tinut sa critice rolul Serbiei si al presedintelui acesteia, Aleksandar Vucic, in Muntenegru, tara cu aproximativ 620.000 de locuitori, dintre care o treime sunt etnici sarbi.''Presedintele Vucic si Serbia vor sa interfereze in afacerile interne ale altor tari si sa revitalizeze nationalismul Serbiei Mari'', a subliniat Milo Djukanovic in interviul difuzat de postul de televiziune Newsmax Adria, referindu-se la ideologia care a contribuit la alimentarea razboaielor sangeroase din anii '90 din fosta federatie iugoslava.Sefa executivului sarb Ana Brnabic a respins aceasta acuzatie, spunand ca Muntenegrul nu este ''in niciun fel amenintat de Serbia''. ''Djukanovic vrea sa castige puncte politice prin povesti false despre vulnerabilitatea Muntenegrului in loc sa se concentreze pe nevoile si problemele cetatenilor sai'', a denuntat Brnabic.In alegerile parlamentare desfasurate duminica, o alianta a partidelor nationaliste sarbe intitulata 'Pentru Viitorul Muntenegrului' a obtinut 32,55% din voturi, in timp ce alianta de centru 'Pacea este Natiunea Noastra', care de asemenea este in opozitie cu DPS, si-a adjudecat 12,53% din sufragii.Principalele formatiuni de opozitie sustin ca vor continua demersurile pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeana daca ele formeaza o coalitie guvernamentala. Partidele au inceput consultarile pentru formarea unui guvern de coalitie si au la dispozitie trei luni in acest scop.